Topo

Notícias

Ibovespa avança e renova máximas com expectativas sobre juros nos EUA

16/09/2025 11h16

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa avançava nesta terça-feira, renovando máxima histórica perto do 144,5 mil pontos, com ações atreladas a consumo entre as maiores altas, enquanto agentes financeiros permanecem na expectativa para as decisões de juros desta semana, com destaque para os Estados Unidos.

Por volta de 11h, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 0,34%, a 144.028,98 pontos, marcando 144.584,10 pontos no melhor momento, novo topo histórico intradia. O volume financeiro somava R$3,59 bilhões.

O Federal Reserve começa nesta terça-feira reunião para decidir sobre os juros da maior economia do mundo, que terá o desfecho conhecido na quarta-feira, 15h (de Brasília). A decisão será acompanhada de projeções econômicas e seguida por entrevista à imprensa do chair do Fed, Jerome Powell (15h30).

No mercado, as apostas apontam para um corte de 0,25 ponto percentual na faixa atual de 4,25% a 4,50% ao ano.

Em Wall Street, o S&P 500 trabalhava perto da estabilidade após renovar máximas na véspera.

De acordo com analistas do Itaú BBA, o cenário atual nos mercados internacionais é de alta e esse movimento traz ventos favoráveis ao Ibovespa.

"VENCE MAS NÃO CONVENCE"

"O momento é de alinhamento e possibilidade de novas máximas históricas para os próximos dias. No entanto, há uma reflexão importante a acompanhar: o Ibovespa fez nova máxima em 2025, o dólar renovou mínima de 12 meses, o que é bom, porém os demais índices setoriais da B3 ainda não engataram."

"É aquele time de futebol que vence, mas não convence. Isso mostra que não conseguimos, ainda, dar o tom de otimismo que um rompimento de máxima histórica merece", acrescentaram no relatório Diário do Grafista.

"Numa visão de médio prazo, o cenário está aberto para seguir em direção aos 150.000 e 165.000 pontos. Do lado da baixa, o primeiro suporte está em 141.300 pontos. Abaixo deste, encontrará próximos suportes em 139.300 e 137.200 - patamar que mantém o índice em tendência de alta no curto prazo."

Investidores ainda estão na expectativa da decisão do Banco Central no Brasil, que também começa nesta terça-feira e terá seu resultado também divulgado na quarta-feira. O foco está principalmente em sinais sobre os próximos passos, uma vez que prevalece o prognóstico de manutenção da taxa Selic em 15%.

"Vemos o ciclo de afrouxamento dos juros como o próximo catalisador para a bolsa", afirmaram estrategistas do Citi, citando dados do PIB brasileiro do segundo trimestre mostrando desaceleração da atividade econômica, "o que está tornando a inflação mais contida e abrindo espaço para cortes de juros".

Nesta terça-feira, o IBGE mostrou que a taxa de desemprego no Brasil recuou mais do que o esperado nos três meses até julho, para 5,6%, marcando mais uma vez o menor nível da série com início em 2012. Na véspera, porém, o IBC-Br, um sinalizador do PIB, mostrou retração de 0,5% em julho ante o mês anterior.

As taxas dos DIs abriram com leves altas, mas depois se reaproximaram dos ajustes da véspera e, na sequência, passaram a registrar leves perdas, na esteira de declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o que reverberava na bolsa paulista.

Em evento promovido pelo grupo financeiro J. Safra, o ministro disse que o governo pretende cumprir as metas fiscais de 2025 e 2026, ponderando que depende da “compreensão” do Congresso Nacional para atingir os objetivos. Haddad também disse esperar o início do ciclo de cortes da Selic nos próximos meses.

DESTAQUES

- BANCO DO BRASIL ON valorizava-se 1,01%, recuperando-se de perdas da véspera (2,2%), enquanto ITAÚ UNIBANCO PN cedia 0,29%, BRADESCO PN tinha decréscimo de 0,23% e SANTANDER BRASIL UNIT mostrava acréscimo de 0,03%.

- VALE ON cedia 0,42%, mesmo com o avanço dos preços do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian subiu 0,82%, a 803,5 iuans (US$112,94) a tonelada.

- PETROBRAS PN avançava 0,32%, em meio à alta dos preços do petróleo no exterior, onde o barril sob o contrato Brent tinha elevação de 0,98%. A estatal divulgou nesta terça-feira que contratou Engeman para reiniciar produção em fábricas de fertilizantes do Nordeste.

- C&A MODAS ON subia 3,15%, em dia positivo para ações sensíveis a juros, com novo alívio nas taxas dos contratos de DI. CYRELA ON tinha elevação de 2,52% e LOCALIZA ON mostrava acréscimo de 2,19%.

- SABESP ON cedia 0,76%, após a empresa de água e saneamento mostrar que acelerou o cumprimento de metas de universalização de serviços em agosto. Na visão do Citi, os dados reforçam a confiança de que a Sabesp está no caminho para cumprir, e eventualmente superar, as metas de 2025.

- COGNA ON operava estável, após anunciar a intenção de realizar uma oferta para aquisição de até a totalidade das ações da subsidiária Vasta. O plano visa deslistar a Vasta da Nasdaq e o preço pretendido da oferta será de US$5 por ação. Em NY, VASTA subia 0,82%.

- PRIO ON subia 1,82%, tendo também no radar notícia da véspera confirmada no final da segunda-feira pela companhia de que obteve licença de instalação do órgão ambiental federal Ibama para a interligação dos poços de seu campo de Wahoo, onde planeja iniciar a produção no próximo ano.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Gleisi diz que novas ameaças do governo Trump confirmam 'traição' de Bolsonaro

Tarcísio promete 'rigor da lei' para executores de Ruy Ferraz Fontes

Rubio visita sítio arqueológico de Jerusalém em apoio às reivindicações de Israel

Trump diz que Hamas estará "em grandes apuros" se reféns forem usados como escudos humanos

Morre Robert Redford, lenda de Hollywood

Litoral de SP vive escalada de violência desde morte de soldado da Rota e operações da PM

Processado por Trump, The New York Times denuncia tentativa de 'amordaçar' o jornalismo independente

Camada de ozônio 'está se recuperando' e deve se recompor até 2050, indica ONU

Ex-delegado morto em SP escapou de assalto e de pelo menos 4 atentados

Criticado por bolsonaristas, Valdemar recua de fala sobre planejamento de golpe: 'eu errei'

Processamento de soja em julho atinge 4,7 milhões de t, aponta Abiove