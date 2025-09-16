Topo

IBGE: emprego com carteira assinada no setor privado soma recorde de 39,113 milhões de pessoas

Rio

16/09/2025 13h03

O País registrou novo recorde no número de trabalhadores atuando tanto no setor privado quanto no setor público no trimestre terminado em julho, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), iniciada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O número de empregados no setor privado subiu a um ápice de 52,583 milhões de pessoas. O total de pessoas com carteira assinada no setor privado avançou a um recorde de 39,113 milhões de trabalhadores. O número de empregados sem carteira assinada no setor privado totalizou 13,470 milhões.

O número de trabalhadores por conta própria subiu a um recorde de 25,938 milhões.

O montante trabalhando no setor público cresceu a um ápice de 12,884 milhões de pessoas.

