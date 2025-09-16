Topo

Haddad: volume de ações de natureza trabalhista, previdenciária e assistencial preocupa

São Paulo e Brasília

16/09/2025

Na mão contrária dos que defendem que as ações trabalhistas foram reduzidas grandemente, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira, 16, que o volume de ações de natureza trabalhista, previdenciária e assistencial preocupa.

"O volume de ações de natureza trabalhista, previdenciária e assistencial preocupa", afirmou Haddad, ao participar da abertura do J.Safra Investment, na manhã desta terça-feira, em São Paulo.

O ministro disse, contudo, que não se lembra de um governo mais diligente que o atual em relação às causas na Justiça.

Perguntado sobre como vê a situação dos Correios, Haddad disse que situação da estatal está inspirando cuidados e muita preocupação.

A empresa de Correios e Telégrafos enfrenta uma forte crise financeira, com prejuízos bilionários e risco de insolvência. Com isso, tem atrasado até os pagamentos aos fornecedores.

