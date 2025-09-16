Topo

Haddad diz que governo cumprirá metas fiscais de 2025 e 2026 a depender de "compreensão" do Congresso

16/09/2025 10h00

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira que o governo pretende cumprir as metas fiscais de 2025 e 2026, ponderando que o governo depende da “compreensão” do Congresso Nacional para atingir os objetivos.

Em evento promovido pelo grupo financeiro J. Safra, Haddad afirmou que não tem faltado apoio do Legislativo ao governo para limitação de despesas, exclusão de “pautas bomba” e recomposição da base fiscal.

As metas de resultado primário foram estabelecidas em déficit zero para 2025 e superávit de 0,25% do Produto Interno Bruto (PIB) para 2026 -- nos dois casos há uma tolerância de 0,25 ponto percentual do PIB para mais ou para menos.

(Por Bernardo Caram)

