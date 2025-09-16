Topo

Haddad: disciplina fiscal do governo voltou a ser realidade; não houve 'fura-teto' nenhum

São Paulo e Brasília

16/09/2025 10h37

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira, 16, ao participar da abertura do J.Safra Investment Conference, que para este ano a meta fiscal o arcabouço fiscal, do ponto de vista da arquitetura, está funcionando corretamente.

Ele afirmou que a disciplina fiscal voltou a ser executada e sem que isso provoque falta de recursos para Saúde e Educação, entre outros. Ele disse que o governo vai conseguir cumprir a meta em 2025 e que o governo conseguirá chegar ao final do mandato com o fiscal sob controle.

"A disciplina fiscal do governo voltou a ser realidade, não houve "fura-teto nenhum", comentou o ministro da Fazenda.

