Governo resgata 1.400 turistas retidos após protestos em Machu Picchu

O governo peruano informou, nesta terça-feira (16), que resgatou aproximadamente 1.400 turistas retidos perto de Machu Picchu, o famoso sítio arqueológico no sudeste do país, devido a um protesto de dois dias de moradores locais.

O serviço ferroviário para a cidadela inca está interrompido desde segunda-feira devido a bloqueios de moradores locais que exigem que uma nova empresa assuma o transporte de ônibus da estação ferroviária para Machu Picchu, após o fim de uma concessão de 30 anos.

Patrimônio da Humanidade desde 1983, Machu Picchu recebe uma média diária de 4.500 visitantes, incluindo um alto número de estrangeiros, segundo dados oficiais.

Como resultado do protesto, pelo menos 2.300 visitantes ficaram retidos, 1.400 dos quais foram resgatados com a ajuda da polícia, que liberou a rota ferroviária à meia-noite de segunda-feira.

"Coordenamos o traslado dos passageiros que estavam na llaqta (cidadela de Machu Picchu). Transportamos aproximadamente 1.400 turistas", disse a ministra do Comércio Exterior e Turismo, Desilú León, à rádio RPP.

Segundo a autoridade, outras 900 pessoas permanecem retidas devido a um novo "ataque" na rodovia.

As autoridades não especificaram o número de estrangeiros afetados pelas manifestações.

cm/vel/ad/aa

© Agence France-Presse