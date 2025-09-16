Topo

Notícias

Governo resgata 1.400 turistas retidos após protestos em Machu Picchu

16/09/2025 14h21

O governo peruano informou, nesta terça-feira (16), que resgatou aproximadamente 1.400 turistas retidos perto de Machu Picchu, o famoso sítio arqueológico no sudeste do país, devido a um protesto de dois dias de moradores locais. 

O serviço ferroviário para a cidadela inca está interrompido desde segunda-feira devido a bloqueios de moradores locais que exigem que uma nova empresa assuma o transporte de ônibus da estação ferroviária para Machu Picchu, após o fim de uma concessão de 30 anos. 

Patrimônio da Humanidade desde 1983, Machu Picchu recebe uma média diária de 4.500 visitantes, incluindo um alto número de estrangeiros, segundo dados oficiais.

Como resultado do protesto, pelo menos 2.300 visitantes ficaram retidos, 1.400 dos quais foram resgatados com a ajuda da polícia, que liberou a rota ferroviária à meia-noite de segunda-feira. 

"Coordenamos o traslado dos passageiros que estavam na llaqta (cidadela de Machu Picchu). Transportamos aproximadamente 1.400 turistas", disse a ministra do Comércio Exterior e Turismo, Desilú León, à rádio RPP. 

Segundo a autoridade, outras 900 pessoas permanecem retidas devido a um novo "ataque" na rodovia.

As autoridades não especificaram o número de estrangeiros afetados pelas manifestações.

cm/vel/ad/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Fachin e Moraes se encontram com Lula para convidar para posse no STF

Lira diz que discussão vai levar a candidato de centro-direita mais agregador que radical

Motta avisa a líderes que pretende pautar urgência para anistia e governo faz ofensiva para barrar

Por que o Ministério Público pediu o 'fechamento' da Jovem Pan?

Afegão que matou policial na Alemanha é condenado à prisão perpétua

Governo argentino privatiza empresa responsável pelas usinas nucleares do país

Síria retira armas pesadas do sul do país, diz comandante militar

Vídeo flagra momento em que Ruy Fontes bate carro contra ônibus e é assassinado por criminosos

Três anos após a morte de Mahsa Amini, mulheres no Irã abandonam aos poucos o véu islâmico

CIDH pede à Venezuela que a deixe visitar prisão El Helicoide

Governo resgata 1.400 turistas retidos após protestos em Machu Picchu