Goldman Sachs: França precisará converter déficit em pequeno superávit para estabilizar dívida

O Goldman Sachs atualizou sua análise das dinâmicas da dívida pública francesa, dado o contínuo cenário de incerteza econômica e política. Assim, sob as suposições de médio prazo do banco de 1% de crescimento, 2% de inflação e 3,5% de custos de empréstimos, a França precisará, para estabilizar a dívida pública, transformar o atual déficit primário de 3% do PIB em um pequeno superávit - algo raro nas últimas décadas.

"Estimamos que o saldo primário francês historicamente se aproxima (mas raramente supera) seu nível de estabilização da dívida. Em particular, descobrimos que, ao longo de um ano, o saldo primário na França geralmente melhora em 20% do montante total necessário para estabilizar a dívida, mais lentamente do que na maioria dos países desenvolvidos", diz o Goldman.

A análise do banco sugere que a relação dívida/PIB provavelmente aumentará significativamente mais do que o assumido nas últimas projeções do governo, com riscos de alta para a previsão básica de que a dívida pública se estabilizará em torno de 122% do PIB - em comparação com 116% hoje.

No curto prazo, o Goldman continua a ver espaço para que o Parlamento concorde com uma pequena redução do déficit no orçamento do próximo ano.

"Nossa previsão de déficit é de 5,2% do PIB em 2026, abaixo dos 5,4% em 2025. No médio prazo, acreditamos que a França enfrenta um desafio fiscal considerável e que estabilizar a dívida é a principal prioridade política", acrescenta.