Topo

Notícias

Girão, Damares e Magno Malta vão à Itália visitar Carla Zambelli, presa em Roma

16/09/2025 20h01

Os senadores Eduardo Girão (Novo-CE), Damares Alves (Republicanos-DF) e Magno Malta (PL-ES) viajam para a Itália nesta quarta-feira, 17, onde irão visitar a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). A parlamentar está presa desde julho no Complexo Penitenciário de Rebibbia, em Roma. De acordo com a assessoria de Girão, a "visita humanitária" tem como finalidade "acompanhar de perto sua situação e prestar solidariedade". O grupo retorna ao Brasil no domingo, 21.

Os senadores também planejam encontros com parlamentares italianos. A intenção, segundo comunicado, é promover "interlocução com autoridades italianas competentes, reforçando a importância de que a deputada possa responder ao processo em liberdade".

Segundo a assessoria, as despesas da viagem, como passagens e hospedagem, serão "integralmente custeadas" pelos três parlamentares, sem custos para o Senado Federal.

A deputada Carla Zambelli aguarda a processo de extradição para o Brasil. No fim do mês passado, a Justiça da Itália decidiu mantê-la presa durante o trâmite. A defesa da deputada alegava questões de saúde e pedia que ela pudesse aguardar a decisão em liberdade. A parlamentar fugiu para a Europa após ser condenada a dez anos de prisão, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com o auxílio do hacker Walter Delgatti Neto. O objetivo era emitir um mandado de prisão falso contra o ministro Alexandre de Moraes.

Em agosto, quando já estava detida na Itália, ela foi condenada mais uma vez pelo Supremo, por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal. Às vésperas do segundo turno das eleições de 2022, Zambelli perseguiu um homem no bairro Jardins, em São Paulo, empunhando uma arma. Conforme mostrou o Estadão, seu processo de extradição pode durar de um ano e meio a dois anos.

Em paralelo, o processo de cassação de seu mandato tramita na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados. Depois, deve passar pelo plenário da Casa. Na atual fase, a CCJ ouve testemunhas indicadas por Zambelli. Na última semana, ela participou por vídeo em audiência da comissão e trocou ataques com o hacker Delgatti Neto, que chamou de "mitomaníaco".

