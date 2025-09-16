Topo

Notícias

Genial/Quaest: 41% são contra anistia e 36% defendem medida que inclua Bolsonaro

16/09/2025 19h57

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta terça-feira, 16, aponta que a possibilidade de anistia é reprovada por 41% dos eleitores brasileiros. Outros 36% são favoráveis à medida para todos, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL); 10% defendem a medida, mas apenas para os manifestantes do 8 de Janeiro; 13% não souberam ou não responderam.

É a primeira pesquisa sobre o tema após Bolsonaro ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na trama golpista. A Quaest entrevistou 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 12 e 14 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.

A rejeição à anistia é maior entre a esquerda não lulista (73%) do que entre os eleitores que se identificam como lulistas (58%). Já o apoio à proposta que inclua Bolsonaro é similar entre bolsonaristas (62%) e a direita não bolsonarista (61%).

A anistia é a prioridade no Congresso Nacional da oposição formada por aliados de Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão na trama golpista. Após semanas de pressão, o líder da Oposição na Câmara, Luciano Zucco (PL-RS), disse nesta terça que houve acordo para que o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), coloque a urgência do projeto em votação na quarta-feira, 17.

Ainda não está claro qual será o texto levado à votação. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), defende proposta de revisar e diminuir as penas das pessoas que estiveram nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Já os bolsonaristas querem o que chamam de anistia "ampla, geral e irrestrita". A medida representaria o perdão judicial total a Bolsonaro, aos demais condenados na trama golpista e aos condenados pelo 8 de Janeiro.

"Não existe anistia meia-bomba! Só aceitaremos anistia ampla, geral, irrestrita e imediata! Anistia já", publicou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no X nesta terça, ao comentar a possível votação de um texto alternativo.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Câmara aprova em primeiro turno PEC da Blindagem que protege deputados de processos e prisões

Austrália e Papua-Nova Guiné adiam assinatura de tratado de defesa mútua

Palmeiras visita River pela ida das quartas de final da Libertadores

Após matar mãe em BH, filho jogou em casas de apostas online, diz delegada

Fadiga pode ter contribuído para queda de avião da Voepass, diz MTE

Câmara aprova em 1º turno texto-base da PEC da Blindagem

Motta diz que Eduardo líder é 'caso atípico', mas independe da presidência

Câmara aprova texto que dificulta denúncia criminal contra parlamentar

Colômbia foi o país mais perigoso para ambientalistas em 2024

Sentenciados por matarem seus pais, irmãos Menéndez têm novo julgamento negado

Concurso 2.915: Mega-Sena acumula e prêmio vai para R$ 33 milhões