Futuros de Wall Street sobem com expectativas de corte de taxa de juro pelo Fed; dados de vendas no varejo são aguardados

16/09/2025 07h55

(Reuters) - Os futuros dos índices de ações dos Estados Unidos subiam um pouco nesta terça-feira, depois que o S&P 500 e o Nasdaq fecharam em recordes de alta na sessão anterior, já que os investidores continuaram na expectativa de cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve ainda esta semana.

Os investidores precificaram em grande parte um corte de 25 pontos-base pelo banco central dos Estados Unidos no final de sua reunião de dois dias na quarta-feira, em uma tentativa de compensar a deterioração do mercado de trabalho dos Estados Unidos, evidenciada por vários indicadores econômicos recentes.

As expectativas de corte nos juros permaneceram inalteradas depois que o Senado dos Estados Unidos confirmou o assessor econômico Stephen Miran para a diretoria do Fed e um tribunal de apelações rejeitou a tentativa do presidente norte-americano, Donald Trump, de demitir a diretora do Fed, Lisa Cook.

Os participantes do mercado ainda estão precificando um total de cerca de 68 pontos-base na flexibilização da política monetária norte-americana até o final de 2025, segundo dados compilados pela LSEG.

O futuro do S&P 500 subia 0,2%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha alta de 0,32%, e o futuro do Dow Jones subia 0,02%.

(Reportagem de Purvi Agarwal em Bengaluru)

