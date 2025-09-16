Topo

Notícias

Frete rodoviário cai 0,54% em agosto, mostra IFR

São Paulo

16/09/2025 17h06

São Paulo, 16 - O preço médio do frete por quilômetro no Brasil caiu de R$ 7,40 em julho para R$ 7,36 em agosto, uma redução de 0,54%, informou nesta terça-feira, 16, em nota, a Endenred Mobilidade, que calcula o Índice de Frete Rodoviário Edenred (IFR), com base em dados da plataforma Repom. Segundo a empresa, a queda é atribuída à contração de setores industriais e à redução na demanda causada pela política tarifária dos Estados Unidos. A desvalorização do dólar também contribuiu para reduzir custos. No entanto, fatores como o escoamento da segunda safra de milho, o reajuste do piso da tabela de frete em julho e o aumento no preço do diesel evitaram uma queda maior no frete. O diesel comum teve aumento de 0,65% e foi vendido a R$ 6,19, enquanto o diesel S-10 subiu 0,81%, chegando a R$ 6,22, segundo o Índice de Preços Edenred Ticket Log. O diretor da Edenred Frete, Vinicios Fernandes, afirma, na nota, que diversos fatores impediram uma redução mais acentuada dos preços. A expectativa é de pequenas oscilações no índice nos próximos meses, influenciadas por combustíveis, câmbio e possíveis mudanças regulatórias. O IFR é baseado em dados de 8 milhões de transações de frete e vale-pedágio administradas pela Edenred Repom.*Conteúdo gerado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

