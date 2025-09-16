Topo

Notícias

Foragido por fraude da Wirecard é localizado em Moscou

16/09/2025 12h47

Foragido desde junho de 2020, o ex-diretor da empresa alemã Wirecard, o austríaco Jan Marsalek, vive em Moscou com uma identidade falsa, segundo uma investigação de meios de comunicação internacionais publicada nesta terça-feira(16). 

A Wirecard quebrou em junho de 2020, quando seus gerentes admitiram que 1,9 bilhão de euros em ativos (cerca de 11,17 bilhões de reais na cotação atual), um quarto de seu balanço, na realidade não existiam. 

Jan Marsalek, de 45 anos, "vive na Rússia, com identidades falsas e mantendo vínculos estreitos com o regime de Vladimir Putin", afirma o jornal austríaco Der Standard, que colaborou com os veículos alemães Der Spiegel e ZDF, a rede americana PBS e a plataforma russa The Insider nesta investigação. 

O grupo publicou uma foto, tirada em julho na capital russa, do ex-empresário implicado na falência da empresa, que falsificou seus balanços em grande escala por anos. Marsalek é procurado pela Interpol.

O colapso da Wirecard é considerado um dos maiores escândalos financeiros da Alemanha. 

Segundo a investigação, sob a proteção dos serviços de inteligência russos (FSB), Marsalek teria adotado uma nova identidade pelo menos desde junho de 2023 como ucraniano naturalizado durante a anexação de Donetsk. 

As autoridades alemãs emitiram uma ordem de prisão contra ele. Oficialmente, a Rússia nega saber seu paradeiro.

bg/oaa/mr/meb/jvb/jc/aa

© Agence France-Presse

