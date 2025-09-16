Fluminense sai em desvantagem diante do Lanús na Copa Sul-Americana
? CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) September 17, 2025
Notícias relacionadas:
- Rebeca Lima é campeã mundial de boxe em Liverpool.
- Bahia derrota Atlético-MG e avança na Copa do Brasil Feminina.
- Mondo Duplantis quebra recorde mundial do salto com vara.
Nesta terça, o Fluminense fez uma partida de controle na maior parte do tempo. Criou boas oportunidades, mas, já aos 44 minutos da etapa final, o Lanús conseguiu puxar um rápido contra-ataque que encontrou a defesa tricolor desarrumada. Com isso, Marcelino Moreno conseguiu receber a bola com liberdade na área para finalizar e superar o goleiro Fábio.