Fenaert sobre cassação da Jovem Pan: 'medida extrema e desproporcional'

Estúdio da Jovem Pan em São José do Rio Preto Imagem: Divulgação/Jovem Pan
Do UOL, em São Paulo

16/09/2025 13h57

A Fenaert (Federação Nacional das Empresas de Rádio e Televisão) afirmou hoje em nota que considera o pedido de cassação de outorgas da Jovem Pan, feito ontem pelo MPF (Ministério Público Federal), uma "medida extrema e desproporcional".

O que aconteceu

Federação manifestou "profunda preocupação" com caso. Em nota, a entidade afirmou que, mais do que uma disputa jurídica, a situação "envolve princípios constitucionais".

A livre programação das emissoras, o direito à informação e a pluralidade de vozes são fundamentos indispensáveis de qualquer democracia sólida e não podem ser relativizados
Fenaert, em nota

Retirada da outorga "compromete segurança jurídica", na opinião da federação. Além disso, a entidade afirma que a medida "abre perigoso precedente para todo o setor da comunicação social no país".

Fenaert defende que Justiça preserve liberdade de imprensa e diversidade de opiniões. Outro ponto defendido pela entidade é que haja estabilidade das regras que regem a radiodifusão.

Entenda o caso

MPF disse que Jovem Pan é "indigna" das concessões de rádio que detém. A afirmação consta nas alegações finais do órgão na ação civil pública que move contra a emissora, apresentadas ontem.

Procurador pediu cancelamento das três outorgas da emissora. Além disso, Yuri Corrêa da Luz solicitou que a rádio pague indenização de R$ 13,4 milhões por danos morais coletivos, por supostos abusos cometidos na cobertura jornalística ao longo de 2022, ano das últimas eleições presidenciais.

Informações divulgadas pela rádio convergiam com "campanhas de desinformação", diz MPF. Por causa disso, o órgão entende que a Jovem Pan ocupou "uma posição destacada na comunicação social que contribuiu, ao longo do tempo, para minar a confiança de boa parte da população nos processos cívicos brasileiros".

"A Jovem Pan informa que não comenta ações em curso", disse emissora. Em nota à imprensa, o grupo afirmou manter "sua plena confiança no Poder Judiciário", frisou que não foi réu no julgamento da trama golpista e destacou que não há "qualquer imputação de índole criminal" na ação civil pública.

Para rádio, MPF apresenta "narrativa completamente dissociada dos elementos dos autos". "A Jovem Pan reitera seu compromisso com a democracia, com os Poderes e Instituições que sustentam a nossa República e com a nossa Constituição cidadã, que tem como um de seus pilares a liberdade de expressão", afirma a nota.

