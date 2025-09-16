Feijão, lentilha, grão-de-bico: conheça 8 vegetais ricos em proteína

As proteínas são muito mais do que o "combustível" da academia. Elas participam da atividade metabólica, da liberação de hormônios e da construção e manutenção de músculos e ossos. O oxigênio, por exemplo, só chega a cada célula porque é carregado pela hemoglobina, uma proteína. Sem elas, até o sistema imunológico entra em colapso: os anticorpos que nos defendem também são proteínas.

Com o movimento de reduzir o consumo de carne crescendo no mundo, uma dúvida ganha força: quais vegetais podem complementar, com eficiência, essa fonte de nutrientes? A boa notícia é que o reino vegetal está cheio de opções. A maioria vem das leguminosas, mas cereais e oleaginosas também entram na lista.

A quantidade ideal de proteína depende do estilo de vida de cada pessoa, mas a recomendação média é 0,8 grama por quilo de peso. Assim, alguém de 70 quilos precisa de cerca de 56 gramas de proteína por dia.

A seguir, conheça oito vegetais que merecem um lugar no prato de quem busca força, saciedade e saúde.

Imagem: Getty Images

1. Tremoço

Parente da ervilha, o tremoço é um campeão proteico. Também traz zinco, ferro, manganês, cálcio e ácido fólico, além de muitas fibras que prolongam a saciedade. Ajuda a controlar o colesterol e o diabetes. Em uma concha (65 g), são impressionantes 24 g de proteínas.

2. Soja

Mais do que proteína, a soja entrega fibras e isoflavonas, que reduzem o colesterol LDL (o ruim), e ômega 3, que previne trombose. Também fortalece ossos, ajuda na firmeza e elasticidade da pele e alivia sintomas da menopausa. Uma concha (65 g) de soja cozida contém 11,4 g de proteínas.

3. Amendoim

Famoso como petisco, o amendoim é uma potência nutricional. Além das proteínas, reduz o colesterol ruim, tem baixo índice glicêmico e ajuda a prevenir diabetes. A presença da vitamina B3 ainda protege o sistema nervoso. Um punhado (30 g) soma 8,26 g de proteínas.

Imagem: Getty Images

4. Castanha-de-caju

Rica em gorduras boas para o coração e minerais como magnésio, ferro e zinco, a castanha-de-caju previne anemia, fortalece pele, unhas e cabelos, além de ter ação antioxidante que combate o envelhecimento precoce. Um punhado (40 g) garante 7,4 g de proteínas.

5. Aveia

Mais lembrada pelas fibras, a aveia também tem proteínas de qualidade superior às de grãos como arroz e trigo. Além disso, oferece zinco, fósforo, magnésio e folato. Em duas colheres de sopa (30 g), são 4,17 g de proteínas.

6. Lentilha

Clássica nas ceias de Ano-Novo, a lentilha deveria aparecer no cardápio o ano inteiro. Rica em fibras e ácido fólico, pode ser usada em sopas, saladas ou até hambúrgueres vegetarianos. Uma concha pequena (65 g) tem 4 g de proteína.

Imagem: Taise Spolti

7. Grão-de-bico

Um dos queridinhos do vegetarianismo, o grão-de-bico é versátil: pode ir em saladas, substituir o feijão ou virar pastas como o homus. É rico em ácido fólico e vitaminas do complexo B. Uma colher de arroz (45 g) de grão-de-bico cozido fornece 3,37 g de proteínas.

8. Feijão

Preto, carioca, branco, fradinho, azuki... não importa o tipo, o feijão é sempre nutritivo. Além da proteína, carrega ferro, essencial para prevenir anemia e reforçar o sistema imune. Uma concha pequena (65 g) de feijão carioca tem 3,12 g de proteínas.

*Com informações de reportagem publicada em 11/05/2019 e 27/01/2018