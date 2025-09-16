Fechamento do mercado financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +0,36%
Pontos: 144.061,74
Máxima de +0,72% : 144.584 pontos
Mínima estável: 143.547 pontos
Volume: R$ 21,55 bilhões
Variação em 2025: 19,77%
Variação no mês: 1,87%
Dow Jones: -0,27%
Pontos: 45.757,90
Nasdaq: -0,07%
Pontos: 22.333,96
Ibovespa Futuro: +0,48%
Pontos: 145.495
Máxima (pontos): 146.245
Mínima (pontos): 145.060
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 37,90
Variação: -0,26%
Petrobras PN
Preço: R$ 31,52
Variação: +0,22%
Bradesco PN
Preço: R$ 16,98
Variação: -0,29%
Ambev ON
Preço: R$ 12,78
Variação: +1,19%
Petrobras ON
Preço: R$ 34,22
Variação: -0,06%
Vale ON
Preço: R$ 57,65
Variação: +0,26%
BRF SA ON
Preço: R$ 22,13
Variação: +5,18%
Vale ON
Preço: R$ 57,65
Variação: +0,26%
Itausa PN
Preço: R$ 11,16
Variação: +0,09%
Global 40
Cotação: 732,598 centavos de dólar
Variação: +0,66%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,2976
Venda: R$ 5,2981
Variação: -0,44%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,48
Venda: R$ 5,58
Variação: +0,59%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,3090
Venda: R$ 5,3096
Variação: -0,21%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,4700
Venda: R$ 5,5590
Variação: +0,63%
- Dólar Futuro (outubro)
Cotação: R$ 5,3140
Variação: -0,48%
- Euro
Compra: US$ 1,186 (às 18h34)
Venda: US$ 1,1865 (às 18h34)
Variação: +0,85%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,2830
Venda: R$ 6,2840
Variação: +0,37%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,4500
Venda: R$ 6,5420
Variação: +0,75%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.
- Capital de giro, 6,76% ao ano.
- Hot money, ,63% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 3.725,10 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +0,16%