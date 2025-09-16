Fechamento do mercado financeiro

Topo

16/09/2025 18h35

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: +0,36%

Pontos: 144.061,74

Máxima de +0,72% : 144.584 pontos

Mínima estável: 143.547 pontos

Volume: R$ 21,55 bilhões

Variação em 2025: 19,77%

Variação no mês: 1,87%

Dow Jones: -0,27%

Pontos: 45.757,90

Nasdaq: -0,07%

Pontos: 22.333,96

Ibovespa Futuro: +0,48%

Pontos: 145.495

Máxima (pontos): 146.245

Mínima (pontos): 145.060

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 37,90

Variação: -0,26%

Petrobras PN

Preço: R$ 31,52

Variação: +0,22%

Bradesco PN

Preço: R$ 16,98

Variação: -0,29%

Ambev ON

Preço: R$ 12,78

Variação: +1,19%

Petrobras ON

Preço: R$ 34,22

Variação: -0,06%

Vale ON

Preço: R$ 57,65

Variação: +0,26%

BRF SA ON

Preço: R$ 22,13

Variação: +5,18%

Itausa PN

Preço: R$ 11,16

Variação: +0,09%

Global 40

Cotação: 732,598 centavos de dólar

Variação: +0,66%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,2976

Venda: R$ 5,2981

Variação: -0,44%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,48

Venda: R$ 5,58

Variação: +0,59%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,3090

Venda: R$ 5,3096

Variação: -0,21%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,4700

Venda: R$ 5,5590

Variação: +0,63%

- Dólar Futuro (outubro)

Cotação: R$ 5,3140

Variação: -0,48%

- Euro

Compra: US$ 1,186 (às 18h34)

Venda: US$ 1,1865 (às 18h34)

Variação: +0,85%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,2830

Venda: R$ 6,2840

Variação: +0,37%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,4500

Venda: R$ 6,5420

Variação: +0,75%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.

- Capital de giro, 6,76% ao ano.

- Hot money, ,63% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 3.725,10 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +0,16%

