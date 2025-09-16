Topo

Falta de sono pode causar fome à noite; entenda e saiba o que fazer

Dormir menos de oito horas por noite altera hormônios que controlam a fome - iStock
do UOL

Colaboração para VivaBem

16/09/2025 15h11

Muitas pessoas percebem que ficam mais famintas à noite ou mesmo se levantam no meio da madrugada em busca de comida. Esse comportamento pode impactar o peso e a saúde.

A fome noturna costuma surgir por escolhas alimentares inadequadas, padrões antigos ou questões emocionais como estresse, ansiedade e sono insuficiente.

Nosso corpo funciona em ritmos: existem horários para dormir, se alimentar e se manter ativo. Quando a correria do dia impede refeições equilibradas, a tendência é compensar à noite, muitas vezes confundindo fome verdadeira com vontade de comer por conforto ou tédio. Além disso, é comum não reconhecer se estamos realmente com fome ou apenas desejando comida por hábito.

Papel do sono na regulação do apetite

Dormir menos de oito horas por noite altera hormônios que controlam a fome, como a grelina e a leptina. Quem dorme pouco tende a sentir mais cansaço e buscar alimentos calóricos como fonte rápida de energia e prazer. Até mesmo a sede pode ser confundida com fome: beber água antes de pegar um lanche noturno pode reduzir o impulso de comer.

Mudar hábitos que estimulam o consumo noturno é de máxima importância. Trocar lanches por atividades relaxantes, como ler ou ouvir música, ajuda a quebrar o ciclo de comer por estímulo emocional. Se a fome persistir, prefira opções leves e nutritivas, como leite morno desnatado, frutas ou iogurte sem açúcar, evitando alimentos ricos em açúcar que aumentam rapidamente a glicemia sem prolongar a saciedade.

Quando a fome noturna indica algo mais sério

Em alguns casos, a fome noturna pode estar ligada a distúrbios específicos. A síndrome do comer noturno, descrita na década de 1950, envolve episódios recorrentes de ingestão de alimentos à noite ou após despertar durante o sono, ausência de fome pela manhã e dificuldade para dormir. Frequentemente, há sintomas depressivos associados. Pessoas com essa síndrome preferem alimentos calóricos, ricos em gordura e pobres em fibras.

Outro quadro é o transtorno da compulsão alimentar, em que a ingestão é impulsiva, rápida e seguida de culpa, incluindo episódios noturnos. Há ainda casos de parassonia alimentar, em que a pessoa come enquanto dorme sem consciência, ou efeitos de certos medicamentos que induzem episódios noturnos de ingestão.

Nessas situações, mudanças na rotina ou alimentação não são suficientes. É fundamental buscar acompanhamento de profissionais como nutricionistas, psicólogos e psiquiatras. O tratamento pode incluir terapia comportamental, ajustes na alimentação e, quando necessário, medicação para controlar ansiedade, depressão e melhorar a qualidade do sono.

*Com informações de reportagem publicada em 04/02/2020

