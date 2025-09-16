Falas foram 'jocosas', mas não são racismo, diz advogada de Bolsonaro

No julgamento que condenou Jair Bolsonaro (PL) a pagar uma indenização de R$ 1 milhão por racismo hoje, a defesa do ex-presidente argumentou que as falas dele foram "jocosas", mas não tiveram teor racista.

O que aconteceu

Advogada de Bolsonaro negou que as declarações tenham atingido toda a comunidade negra brasileira. Em uma de suas declarações, em 2021, quando era presidente da República, o político comparou o cabelo de uma pessoa negra a um "criatório de baratas".

Quanto aos fatos, a manifestação do recorrido (Jair Bolsonaro) nunca poderia ter sido vista como pretensão de ofensa racial por se tratar de comentário, ainda que jocoso, relacionado a uma característica específica do seu interlocutor. Em nenhum momento da fala do réu foi dito isso em relação ao formato do cabeço, mas, sim ao comprimento. Karina Kufa, advogada de Bolsonaro, em sustentação oral no julgamento

Kufa destacou que a fala de seu cliente se restringiu a uma pessoa, e não a um grupo. Por isso, segundo ela, os delitos atribuídos ao ex-presidente não ocorreram, já que não teria havido "ataque a direitos coletivos". "Não é o caso, pois, que o recorrido, repita-se, nada se manifestou sobre qualquer grupo ou raça", argumentou.

Bolsonaro foi condenado hoje a pagar indenização de R$ 1 milhão pelas declarações. A decisão unânime foi proferida pela Terceira Turma do TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região), que entendeu que as falas do ex-presidente tiveram teor racista. Como se trata de uma ação civil, o processo não resulta em prisão, apenas em indenização.

Relator do caso, o desembargador Rogério Favreto argumentou que o então presidente, pela relevância do cargo, não poderia alegar "desconhecimento" ou "ignorância" do alcance de suas falas. Ele foi seguido pelos demais colegas em seu entendimento.

O UOL procurou a advogada a respeito da condenação. Se houver resposta, o texto será atualizado.

Veja as falas que motivaram a condenação

Em 6 de maio de 2021, Bolsonaro fez uma piada com um apoiador negro, ao ver o cabelo dele. "Tô vendo uma barata aqui", disse. Dois dias antes, o então presidente havia questionado a uma outra pessoa com cabelo crespo: "O que que você cria nessa cabeleira aí?"

Dois meses depois, em 8 de julho, ele, aos risos, comparou o cabelo crespo de uma pessoa negra a um "criatório de baratas". A declaração aconteceu em uma live do então presidente, que convidou para a transmissão o mesmo apoiador que havia sido alvo das piadas anteriormente. Nesta ocasião, Bolsonaro disse estava ciente de que estava sendo filmado e que o vídeo circularia em redes sociais.

Na mesma transmissão, o político disse que o apoiador afirmou que não poderia "tomar ivermectina, vai matar todos os seus piolhos". A fala fez referência ao vermífugo que recomendava para o tratamento da covid-19, sem eficácia comprovada cientificamente. Bolsonaro ainda insistiu nas declarações. "Se eu tivesse um cabelo desse naquela época, minha mãe me cobriria de pancada", "Você toma banho quantas vezes por mês?" e "Se criarem cota para feios, você vai ser deputado federal", disse.

Também nesta live, Bolsonaro mostrou uma reportagem de jornal com a foto da jornalista Maju Coutinho e perguntou se ela era bonita. O apoiador alvo das ofensas disse, na ocasião, que não se incomodava com a piada, por não ser um "negro vitimista".