Exército israelense anuncia início da fase 'principal' da ofensiva na Cidade de Gaza

16/09/2025 05h19

O Exército israelense iniciou na madrugada de terça-feira a fase "principal" de sua ofensiva na Cidade de Gaza, onde ainda vivem centenas de milhares de pessoas, e avança "em direção ao centro" da localidade, anunciou um comandante militar.

"A ofensiva principal na Cidade de Gaza começou na noite passada. Sabemos que há milhares de terroristas do Hamas", entre 2.000 e 3.000, declarou o comandante.

"Estamos avançando em direção ao centro da localidade", o maior núcleo urbano da Faixa, acrescentou.

