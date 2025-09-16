Exercícios para emagrecer: estes movimentos aceleram a queima de calorias

Muitas vezes, a desculpa para não se exercitar é a falta de tempo ou dinheiro. A boa notícia é que não é preciso uma academia completa para alcançar bons resultados.

Com alguns acessórios simples, ou até mesmo apenas usando o peso do corpo, é possível fazer treinos intensos em casa. Hoje, aplicativos, vídeos online e profissionais de educação física oferecem orientações para quem deseja perder peso, garantindo segurança e eficiência.

Para queimar calorias de forma significativa, é interessante apostar em exercícios que envolvam vários grupos musculares ao mesmo tempo. Movimentos compostos, como agachamento, afundo, flexão de braços e o abdominal escalador, são exemplos que combinam força, intensidade e gasto energético elevado.

No abdominal escalador, por exemplo, você se posiciona como se fosse fazer uma flexão, levando alternadamente os joelhos em direção ao peito em movimentos rápidos, como se estivesse correndo no chão. Além de fortalecer o core, ele também recruta ombros, tríceps, peitorais e a musculatura das pernas, proporcionando um treino completo em pouco tempo.

Imagem: iStock

Movimentos que elevam o gasto calórico

Alguns exercícios exigem um esforço extra e aceleram a queima de calorias:

Pular corda: simples e eficiente, é um exercício aeróbico que tonifica pernas e melhora condicionamento físico;

simples e eficiente, é um exercício aeróbico que tonifica pernas e melhora condicionamento físico; Corda naval: muito usada em treinos funcionais, trabalha ombros, braços, core e aumenta a frequência cardíaca, gerando alto gasto calórico. É feita segurando uma ponta em cada mão, com joelhos ligeiramente flexionados e abdome contraído, e movimentando as cordas para cima e para baixo de forma contínua.

muito usada em treinos funcionais, trabalha ombros, braços, core e aumenta a frequência cardíaca, gerando alto gasto calórico. É feita segurando uma ponta em cada mão, com joelhos ligeiramente flexionados e abdome contraído, e movimentando as cordas para cima e para baixo de forma contínua. Agachamento com halteres e desenvolvimento: segure dois halteres próximos aos ombros, agache flexionando os joelhos e, ao subir, estenda os braços para cima. O exercício fortalece pernas, glúteos e braços. Caso não tenha halteres, garrafas de água ou sacos de arroz substituem perfeitamente.

segure dois halteres próximos aos ombros, agache flexionando os joelhos e, ao subir, estenda os braços para cima. O exercício fortalece pernas, glúteos e braços. Caso não tenha halteres, garrafas de água ou sacos de arroz substituem perfeitamente. Afundo com rosca direta: além de fortalecer glúteos e pernas, adiciona resistência para braços. Ao dar um passo à frente e flexionar as pernas, faça a rosca com o halter simultaneamente.

Exercícios que combinam rapidez, resistência e movimentos amplos garantem não apenas força, mas também gasto calórico significativo, ideal para quem deseja emagrecer.

Intensidade e consistência fazem a diferença

Movimentos dinâmicos, como skipping no jump, e exercícios com mini band, são excelentes para acelerar o metabolismo e trabalhar diversos músculos de forma simultânea.

O skipping no jump simula corrida em um step, enquanto a mini band adiciona resistência lateral, fortalecendo glúteos e quadríceps. Outro recurso eficiente é o agachamento com wall ball, em que você arremessa a bola na parede e a retoma, combinando explosão e força muscular.

Mesmo os exercícios mais simples, quando realizados de maneira correta e intensa, podem gerar resultados incríveis. Entretanto, vale lembrar que a atividade física deve estar acompanhada de uma alimentação equilibrada e planejada, preferencialmente com orientação de um nutricionista, para garantir a redução de gordura corporal de forma saudável.

*Com informações de reportagem publicada em 10/04/2021