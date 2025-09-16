Ex-delegado geral Ruy Ferraz fontes será velado na Alesp

Topo

O velório do ex-delegado geral do Estado Ruy Ferraz Fontes, morto nessa segunda-feira, 15, em uma emboscada na Praia Grande, no litoral, paulista, está marcado para ocorrer nesta terça-feira, 16, entre 10 horas da manhã e 15 horas no Hall Monumental do Palácio 9 de Julho da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

O sepultamento está previsto para as 16 horas no Cemitério da Paz Morumbi, na zona sul da capital paulista.

Ao longo de mais de quatro décadas dedicadas à Polícia Civil, Fontes exerceu funções relevantes, entre elas a de diretor do Departamento de Polícia Judiciária da Capital (Decap).

"Atuou também no Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), no Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico (Denarc) e no Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic)", descreveu a Alesp.

Atualmente, ele era secretário de Administração Pública de Praia Grande e despachou na prefeitura normalmente nessa segunda-feira, antes de ser vítima de uma emboscada.

Histórico de ação contra o PCC

Fontes ficou conhecido por sua atuação contra a facção Primeiro Comando da Capital (PCC). Ele chefiou a Polícia Civil paulista entre 2019 e 2022, após ser nomeado para o cargo de delegado-geral no então governo João Doria (na época no PSDB).

Em 2006, ele foi o responsável por indiciar toda a cúpula do PCC, inclusive Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, antes de os bandidos serem isolados na penitenciária 2 de Presidente Venceslau.

Uma das suspeitas da polícia é que a ação tenha sido obra da Sintonia Restrita, o grupo de pistoleiros do PCC responsável no passado por planos para sequestrar o ex-juiz Sérgio Moro e o promotor de Justiça Lincoln Gakiya, do Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado (Gaeco). (Colaborou Marcelo Godoy)

