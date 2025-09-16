Topo

Ex-delegado disse em podcast que não tinha proteção: 'Vivo sozinho'

Ruy Ferraz Fontes foi morto a tiros hoje na Praia Grande, no litoral paulista - Divulgação/Prefeitura de Praia Grande
Ruy Ferraz Fontes foi morto a tiros hoje na Praia Grande, no litoral paulista Imagem: Divulgação/Prefeitura de Praia Grande
Do UOL, em São Paulo

16/09/2025 10h39

O ex-delegado Ruy Ferraz Fontes, morto a tiros ontem na Praia Grande (SP), afirmou duas semanas antes de ser assassinado que vivia sem proteção.

O que aconteceu

Ruy disse que não tinha estrutura de segurança na Praia Grande. Declaração foi feita em entrevista a um podcast da CBN e do jornal O Globo. Trecho foi publicado hoje no site da rádio.

Na entrevista, o ex-delegado lembrou que atuou em grandes investigações sobre o PCC. "Desde 2002, fui encarregado de fazer investigações relacionadas com o crime organizado e, especificamente, com relação ao PCC. Eu não tenho... eu tenho proteção de quê? Eu moro sozinho aqui, eu vivo sozinho na Praia Grande, que é o meio deles. Hoje, eu não tenho estrutura nenhuma, não tenho estrutura nenhuma", disse.

Ele era jurado de morte pela facção criminosa. A alta cúpula do PCC havia determinado a morte de Ruy Ferraz há alguns anos, segundo o Ministério Público de São Paulo. O ex-delegado-geral trabalhou no caso que prendeu Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola, e no combate ao Primeiro Comando da Capital no estado. Foram mais de 40 anos na polícia.

Ruy estava aposentado do cargo de delegado. Atualmente, a vítima trabalhava como secretário de Administração Pública de Praia Grande. Ele despachou na prefeitura normalmente antes de ser morto.

Estado não ofereceu proteção necessária ao delegado após aposentadoria dele. A declaração é do promotor Lincoln Gakiya, que também é jurado de morte pelo crime organizado. O promotor ressaltou que após a aposentadoria, ele não ganhou qualquer tratamento especial de segurança. No momento em que foi assassinado, o delegado dirigia um carro próprio sem qualquer tipo de blindagem.

Depois da sua aposentadoria, a partir de 2023, ele passou a não ter nenhuma proteção do estado. Me parece que uma autoridade que dedicou mais de 40 anos ao combate ao crime organizado deveria ter uma proteção do estado.
Lincoln Gakiya, promotor do MP-SP

Morto a tiros de fuzil

Ruy Ferraz Fontes foi morto a tiros de fuzil. Imagens obtidas pelo UOL mostram o momento que o delegado tentar fugir dos atiradores, quando perde o controle e bate em um ônibus. Em seguida, homens fortemente armados descem e alvejam o veículo em que a vítima estava.

Mais de 20 disparos foram feitos em direção ao ex-delegado, afirmou o atual delegado-geral de polícia de São Paulo, Artur Dian. Segundo ele, Ruy Ferraz foi atingido nos braços, pernas e no abdômen.

Governo paulista lamentou a morte do ex-delegado. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse "lamentar, com profundo pesar, a morte do delegado Ruy Ferraz Fontes, ocorrida nesta segunda-feira (15), em Praia Grande, vítima de um atentado no bairro Vila Mirim".

O carro usado pelos criminosos já foi localizado pela polícia. No entanto, até o momento ninguém foi preso.

