Ex-chefe de agência de estatísticas diz que demissão por Trump é "passo perigoso" para economia

(Reuters) - A ex-comissária do Bureau of Labor Statistics (BLS), Erika McEntarfer, em seus primeiros comentários desde que foi demitida no mês passado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira que demitir o principal estatístico do governo é um "passo perigoso" com consequências econômicas.

Trump demitiu McEntarfer, nomeada para o cargo pelo ex-presidente Joe Biden, em 1º de agosto, horas depois que o BLS divulgou um dado de crescimento de emprego muito mais fraco do que o esperado para julho e emitiu uma revisão historicamente grande dos números de maio e junho.

Ao anunciar a demissão, Trump acusou McEntarfer, sem provas, de manipular os dados de emprego para fins políticos.

"Demitir sua chefe de estatística é um passo perigoso... Isso tem sérias consequências econômicas", mostraram relatos da mídia sobre os comentários de McEntarfer em um evento em uma universidade.

"A lista de países que seguiram esse caminho não é boa: Argentina, Grécia, Turquia. A consequente perda de confiança nas estatísticas econômicas levou esses países a crises econômicas cada vez piores, inflação mais alta e custos de empréstimos mais elevados", disse McEntarfer.

"Se seguirmos um caminho semelhante, todos os norte-americanos sofrerão as consequências."

Trump nomeou E.J. Antoni, economista-chefe do think tank conservador The Heritage Foundation, para substituir McEntarfer.

Na semana passada, os dados do BLS mostraram que a economia dos EUA provavelmente criou 911.000 empregos a menos nos 12 meses até março do que o estimado anteriormente.

Como todos os órgãos do governo, o BLS tem sido gravemente afetado pelas demissões, aposentadorias antecipadas e congelamento de contratações do governo Trump, parte de uma campanha sem precedentes da Casa Branca para reduzir drasticamente o tamanho do governo.

O BLS, cuja força de trabalho se estima que tenha sido reduzida em cerca de 15%, suspendeu a coleta de dados de partes da cesta do índice de preços ao consumidor em algumas áreas do país.

(Reportagem de Ismail Shakil)