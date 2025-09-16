EUA concedem visto para ministro da Justiça de Lula ir à ONU

O governo dos Estados Unidos concedeu o visto diplomático para o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, participar da comitiva brasileira que vai à Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), em Nova York, na semana que vem. O ministro foi avisado nesta terça-feira, dia 16, pelo Itamaraty que seu visto foi liberado pelo Departamento de Estado.

A delegação brasileira ainda não se formou por completo, e há pendências, como atestou na véspera o Ministério das Relações Exteriores. A ONU considerou o caso "preocupante". Ex-ministro do Supremo, Lewandowski era uma das autoridades com visto pendente para compor a delegação liderada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O governo americano cancelou um visto pessoal do ministro, usado para viagens em geral, conforme seria dito publicamente até por Lula, mas o governo americano nunca chegou a oficializar a decisão.

Em tese, restaria pendente ainda um pedido do governo brasileiro para o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, cuja família e assessores também perderam visto de turismo e negócios. Ele estava com visto pessoal vencido. A razão alegada pelos EUA foi liderança no programa Mais Médicos, considerado pelos EUA como uma forma de ajuda à ditadura cubana.