EUA afirmam que Brasil terá novas sanções por condenação de Bolsonaro

O secretário de Estado norte-americano Marco Rubio afirmou ontem em uma entrevista à Fox News que novas sanções serão implementadas contra o Brasil como resposta à condenação de Jair Bolsonaro no julgamento do Supremo Tribunal Federal. Segundo ele, o anúncio deve ocorrer na próxima semana. "O Estado de Direito está entrando em colapso", disse Rubio. "Você tem esses juízes ativistas — um em particular — que não só perseguiu Bolsonaro, aliás, como tentou — ele tentou fazer reivindicações extraterritoriais contra cidadãos americanos ou contra alguém que postou online de dentro dos Estados Unidos, e chegou a ameaçar ir ainda mais longe nesse sentido". Segundo o colunista do UOL Jamil Chade, entre as opções que Rubio tem para agir contra o Brasil, considera-se o aumento das tarifas de importação, suspensão de vistos para outros ministros do STF, medidas contra a família de Alexandre de Moraes, ruptura das relações diplomáticas e até ações contra instituições financeiras nacionais. Leia mais na coluna.

Ex-delegado-geral, tido como inimigo número 1 do PCC, é morto a tiros no litoral de SP. O delegado Ruy Ferraz Fontes, um dos maiores inimigos da facção criminosa Primeiro Comando da Capital, foi assassinado a tiros de fuzil ontem em Praia Grande, na Baixada Santista. Ele já atuou como delegado-geral de São Paulo, mas estava atualmente aposentado e exercia o cargo de secretário da Administração na cidade. Imagens de câmeras de segurança obtidas pelo colunista do UOL Josmar Jozino, mostram Fontes dirigindo um carro e fugindo dos criminosos. O automóvel depois bate em um ônibus e, na sequência, os atiradores descem de um veículo e disparam balas de fuzil contra ele. Nos anos 2000, a equipe de Fontes indiciou todos os líderes do PCC por formação de quadrilha, além de prender mulheres de líderes da facção. Até o fim do dia de ontem, a polícia não tinha pistas dos assassinos.

Bolsa fecha com novo recorde, e dólar cai a menor valor em 18 meses. O dólar comercial encerrou o pregão de ontem com queda de 0,61%, cotado a R$ 5,321, o menor valor desde junho de 2024. Já a Bolsa de Valores renovou o recorde histórico nominal de fechamento, ao subir 0,90%. No cenário doméstico, a alta da Bolsa foi puxada por grandes companhias como Petrobras e Vale. A queda do dólar, segundo analistas, é reflexo principalmente da expectativa de um possível corte de 0,25 ponto percentual na taxa básica de juros dos Estados Unidos. Nesta quarta-feira, os banco centrais do Brasil e dos EUA definem o patamar dos juros de suas economias. No Brasil, a expectativa é de que a Selic se mantenha em 15% ao ano. Leia mais.

Hugo Motta costura acordo com STF para derrotar anistia. De acordo com a colunista da Folha de S.Paulo Mônica Bergamo, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, está conversando com o STF e com o presidente Lula para tentar derrubar o pedido de urgência para apreciação do texto que concede anistia aos condenados pela trama golpista. A proposta, segundo a colunista, é que líderes do Centrão que são contrários à aprovação de uma anistia ampla, que inclua Bolsonaro, se somem à base do governo para impedir que a proposta seja votada em regime de urgência. Ao mesmo tempo, a proposta de diminuir as penas para condenados do 8/1 passaria a caminhar no parlamento e contemplaria apenas os participantes dos atos, mantendo a pena para mentores. Ainda segundo a colunista, a contrapartida do Centrão seria o avanço da PEC da Blindagem dos parlamentares sem ferrenha oposição do STF e da base do governo. Entenda.

A uma semana da Assembleia-Geral da ONU, Itamaraty diz não ter recebido vistos. O governo Donald Trump vem usando a conessão de vistos para os Estados Unidos, necessários para o comparecimento na Assembleia-Geral da ONU que ocorre em Nova York na semana que vem, como arma política contra rivais e desafetos. Em entrevista coletiva concedida ontem, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil informou que nem todos os membros da delegação brasileira já receberam seus vistos, e pontuou que, por causa do tratado de 1947 que rege as obrigações dos EUA como país-sede da ONU, Washington é obrigado a conceder vistos para todas as delegações. Caso contrário, cabem ações legais. Ainda assim, para países inimigos com os quais os EUA não têm relações, como Irã, Venezuela e Coreia do Norte, o governo americano impõe certas restrições. O governo atribui o atraso na entrega das permissões de entrada nos EUA às sanções que o país vem impondo ao Brasil por conta do julgamento de Jair Bolsonaro. Saiba mais.

Filme 'O Agente Secreto' é escolhido para representar o Brasil no Oscar 2026. A Academia Brasileira de Cinema divulgou ontem que o filme de Kleber Mendonça Filho, estrelado por Wagner Moura, será a produção que irá representar o Brasil na disputa por uma indicação ao Oscar de Melhor Filme Internacional. A premiação está marcada para ocorrer no dia 15 de março de 2026. A primeira pré-seleção será divulgada em 16 de dezembro deste ano e a lista final dos indicados, no dia 22 de janeiro. O filme foi aplaudido ininterruptamente por 9 minutos em sua estreia no Festival de Cannes, e rendeu ainda o prêmio inédito de melhor ator para Wagner Moura. Saiba mais sobre a produção.