Estoques empresariais dos EUA aumentam moderadamente em julho

16/09/2025 11h30

WASHINGTON (Reuters) - Os estoques das empresas dos EUA aumentaram marginalmente em julho, em meio a um aumento nas vendas, segundo dados do governo.

Os estoques aumentaram 0,2% depois de avançarem pela mesma margem em junho, informou o Departamento de Comércio nesta terça-feira. Os estoques são um componente-chave do Produto Interno Bruto e um dos mais voláteis. Eles aumentaram 1,5% em relação ao ano anterior.

Os estoques diminuíram a uma taxa anualizada de US$32,9 bilhões no segundo trimestre, subtraindo 3,29 pontos percentuais do PIB. No entanto, isso foi mais do que compensado por uma contribuição recorde de 4,95 pontos percentuais de um déficit comercial menor.

A economia cresceu a uma taxa anualizada de 3,3% no último trimestre, após contrair-se a um ritmo de 0,5% no primeiro trimestre. Atualmente, o Federal Reserve de Atlanta está estimando que o PIB crescerá a uma taxa de 3,1% no terceiro trimestre.

Os estoques do varejo aumentaram 0,2% em julho, conforme havia sido estimado em um relatório preliminar publicado no mês passado. Eles aumentaram 0,2% em junho.

Os estoques de veículos automotores aumentaram 0,5%, em vez de 0,3%, conforme informado anteriormente. Eles aumentaram 0,9% em junho. Os estoques do varejo, excluindo automóveis, que entram no cálculo do PIB, subiram 0,1%, conforme informado inicialmente.

Os estoques no atacado aumentaram 0,1% em julho, enquanto os estoques dos fabricantes aumentaram 0,3%.

As vendas comerciais subiram 1,0% em julho, depois de terem aumentado 0,7% em junho. No ritmo de vendas de julho, as empresas levariam 1,37 mês para esvaziar as prateleiras, abaixo do 1,38 mês em junho.

(Reportagem de Lucia Mutikani)

