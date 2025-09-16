Topo

Estamos no meio de uma crise imobiliária e precisamos de juros baixos, diz Scott Bessent

16/09/2025

São Paulo, 16/09/2025 - O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que o país está no meio de uma crise imobiliária, durante entrevista à CNBC na manhã desta terça-feira, 16. Bessent defendeu que a situação torna necessário mais cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed) para que o governo americano possa trabalhar em medidas para garantir preços mais acessíveis de moradias.

Sobre o BC americano, o secretário disse que vê os dirigentes atrás da curva, tendo em vista o cenário de inflação mais baixa e mercado de trabalho equilibrado. Bessent comentou que um corte de juros de 25 pontos-base (pb) está amplamente precificado pelo mercado para a decisão a ser divulgada amanhã e uma redução total de 75 pb é prevista para o ano.

"Vamos ver se o Fed indicará que os juros estão se aproximando de território neutro ou acomodatício", afirmou, destacando a importância do tom que será adotado pelo banco central.

Ao ser questionado, Bessent disse que mesmo um corte maior que o previsto não deverá trazer um grande impacto para os mercados, citando como exemplo a redução de 50 pb realizada no ano passado, quando o Fed começou o ciclo de flexibilização dos juros. "O mercado de Treasuries dos EUA tem a melhor performance de títulos no G7 e no mundo", afirmou.

