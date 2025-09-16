Topo

Notícias

'Sendo PCC ou não, crime está fora de controle', avalia especialista

do UOL

Do UOL, em São Paulo

16/09/2025 12h38

O assassinato de Ruy Ferraz Fontes expõe a falta de articulação do Estado no combate ao crime organizado, diz Rafael Alcadipani, especialista em segurança, no UOL News, do Canal UOL. Para o especialista, o poder das facções criminosas cresce com a corrupção e a dificuldade de integração entre polícias e órgãos de justiça. O litoral paulista vive escalada de violência desde 2023.

De fato, o Estado falha muito. Por que a mensagem que passa é que você põe a vida da sua família em risco e depois é abandonado pelo Estado, praticamente. Rafael Alcadipani

Parece que o Estado brasileiro não acorda, ele não consegue acordar pro perigo e pro problema que o crime organizado representa para o Brasil hoje. E, para mim, o ponto central é a gente conseguir articular os esforços das forças de segurança. Primeiro você articular esses esforços, fazer com que essas polícias consigam trabalhar em conjunto, para que a gente tenha a força toda do Estado em cima dessas facções criminosas.Rafael Alcadipani

Rafael Alcadipani avalia que a execução do ex-delegado Ruy Ferraz Fontes foi planejada e organizada; para ele, o crime reforça a sofisticação das facções e revela crise na segurança pública.

A gente vê claramente que as pessoas que praticaram esse crime, elas sabiam muito bem o que estavam fazendo, elas tinham esse desejo de cometer esse crime, foi uma coisa que foi planejada, foi estruturada, foi organizada.Rafael Alcadipani

Eles estão utilizando fuzis, eles estão utilizando coletes balísticos, eles estão utilizando tocas para não serem facilmente identificados. O veículo já fica uma pessoa que faz com que o veículo dê fuga, como mostrou a imagem agora. Ou seja, são pessoas que têm algum tipo de muita familiaridade com esse tipo de ação, com esse tipo de situação. Claro que precisamos ver quem são essas pessoas. Há uma primeira análise de ter relação com o PCC, mas precisamos que a investigação transcorra. Sendo o PCC ou não, o crime está fora de controle. Não é normal e mostra que a segurança pública em São Paulo e no Brasil está com problemas gravíssimos.Rafael Alcadipani

