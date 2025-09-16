Bolsonaro está isolado em quarto com revista para evitar entrada de celular

O esquema de segurança no hospital onde Jair Bolsonaro está internado é restrito. Até os enfermeiros são revistados antes de entrarem no quarto.

O que aconteceu

A medida ocorre para impedir que celulares cheguem ao ex-presidente. Bolsonaro está em prisão domiciliar, condição que impede que ele tenha acesso a telefones para postar em redes sociais ou entrar em contato com pessoas.

A vigilância também inclui policiais penais no hospital. O ex-presidente está no segundo andar e há dois agentes neste pavimento. Eles não ficam dentro do quarto de Bolsonaro.

No primeiro andar, estão mais três policiais penais. As duas viaturas da Polícia Penal que acompanharam o ex-presidente desde sua casa permanecem estacionadas na frente do hospital.

Policiais militares patrulham as imediações. Carros estão estacionados próximos ao hospital, e homens circulam pelas ruas para evitar confusões. O controle ficou maior depois da condenação do ex-presidente na semana passada.

No domingo, a triagem era feita no começo da rua que leva ao hospital. Existe uma preocupação com tumultos por causa do veredicto do STF (Supremo Tribunal Federal).

Carros da Polícia Penal na frente do hospital DF Star após ida de Jair Bolsonaro às pressas por um mal-estar Imagem: Felipe Pereira/UOL

Revista é padrão

A revista de enfermeiros é padrão. Ela ocorre desde a cirurgia de Bolsonaro em abril deste ano --a sétima feita por causa da facada.

As restrições se acentuaram com a prisão. Funcionários do hospital relatam cruzar com policiais penais nos corredores.

O cuidado existe para garantir que as determinações do STF sejam cumpridas. Também há preocupação em preservar a privacidade do paciente e sua família. As fotos e vídeos de Bolsonaro depois da cirurgia de abril foram feitas por seus parentes.

O ex-presidente chegou ao hospital acompanhado por dois assessores. O deputado Evair de Mello (PP-ES) conversou com um deles e disse que o estado de Bolsonaro inspira cuidados.

Os primeiros procedimentos foram verificar os sinais vitais. O deputado declarou que foram medidos parâmetros como pressão arterial, frequência cardíaca, temperatura, oxigenação do sangue etc.

Exames mais complexos serão feitos na sequência. Eles devem ser comandados por Claudio Birolini, chefe da equipe que operou o ex-presidente e tem acompanhado o paciente.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) chegou e está com o pai. Ele vai dar uma entrevista coletiva a respeito da situação do ex-presidente.

Bolsonaro foi internado depois de se sentir mal. Ele teve crises reiteradas de soluços que levaram a vômitos e fraqueza. A entrada no hospital ocorreu por volta das 16h10.

Seus assessores entenderam que não era preciso permissão da Justiça. O entendimento é que casos de saúde dispensavam autorização de Alexandre de Moraes. O resultado dos exames será encaminhado ao STF.