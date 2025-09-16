Eletrobras e Eneva são vencedoras em cenário de preços spot de energia voláteis, diz BTG

SÃO PAULO (Reuters) - A Eletrobras e a Eneva são as potenciais grandes vencedoras entre as geradoras de energia diante do cenário de preços de eletricidade cada vez mais voláteis e sustentados no mercado de curto prazo brasileiro, segundo analistas do BTG Pactual.

Em relatório, a equipe do banco destrincha a mudança recente do comportamento dos preços de energia spot no Brasil, após uma série de aperfeiçoamentos feitos por órgãos do setor nos últimos anos com o objetivo de tornar os preços mais aderentes à operação do sistema elétrico brasileiro.

Essas mudanças, como uma aversão a risco maior para cenários de hidrologia crítica, fizeram com que os preços de curto prazo de energia no Brasil ficassem mais sustentados e mostrassem mais volatilidade durante o dia. Esse cenário contrasta com o de preços de energia para o longo prazo, que estão deprimidos devido a fatores como a sobreoferta de energia no país após forte expansão do parque gerador, sobretudo solar.

A tendência recente de preços afeta a lógica do negócio das geradoras, acostumadas a vender toda a energia descontratada de seu portfólio para garantir previsibilidade de caixa e reduzir riscos.

Na visão do BTG, os preços spot mais elevados trazem agora mais benefícios para as empresas capazes de operar na lógica "merchant", isto é, vendendo energia no mercado de curto prazo, onde não é possível travar preços ou ter grande visibilidade.

"Os vencedores a longo prazo neste cenário volátil são aqueles que sabem como lidar com isso e aqueles com ativos que devem ajudar a estabilizar o sistema energético do país", escrevem os analistas Antonio Junqueira, Gisele Gushiken e Maria Schutz.

"Nem todos podem optar pela opção de 'tornar-se merchant' no trade-off (de venda de energia). A Eletrobras pode. Nem todos os players têm expertise, projetos e gestão para adicionar capacidade térmica ao sistema. A Eneva tem", acrescentam eles.

A equipe do BTG calcula que, se os preços médios de energia alcançarem R$200/MWh nos próximos cinco anos e meio, o "dividend yield" da Eletrobras pode atingir 18% (por ano, em média).

Já o valor justo da Eneva pode subir 18% (ou R$3/ação) em uma perspectiva de contratação grande no leilão de capacidade planejado pelo governo para 2026.

(Por Letícia Fucuchima)