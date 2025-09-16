Eduardo Bolsonaro foi para os EUA 'para salvar o pai', diz Valdemar

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, admitiu hoje em entrevista ao Poder e Mercado, do canal UOL, que o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) foi para os Estados Unidos para tentar "salvar" seu pai, Jair Bolsonaro (PL).

O que aconteceu

"Ele foi lá por desespero de ver o pai dele nessa situação", disse Valdemar. "Ele está vendo que o pai dele está numa situação difícil de saúde, que está passando por uma humilhação."

Eduardo tem dito que quer livrar o país de uma suposta "ditadura" do STF. Ao anunciar que ia se licenciar do mandato, em março, o deputado disse que ficaria nos EUA para buscar punições contra o ministro Alexandre de Moraes.

Valdemar negou que Eduardo esteja fazendo um movimento equivocado ao buscar sanções contra o Brasil. "O Eduardo está fazendo um trabalho lá que pouca gente teria coragem de fazer, que é defender o pai", disse.

O presidente do PL se contradiz. Em entrevista à rádio CBN nesta semana, ele criticou a atuação de Eduardo: "Não concordo com ele prejudicar o país."

Anistia no Congresso

Valdemar afirmou que o PL vai defender o projeto da anistia até o fim. Ele reconheceu, porém, que a proposta enfrentará resistência no Senado, caso passe na Câmara. "O grande problema que vamos ter é no Senado, por causa do presidente Davi Alcolumbre", disse.

O dirigente falou da possibilidade de obstrução no Senado. Segundo ele, a medida é "a única arma" que a oposição teria caso o presidente da Casa não queira pautar a anistia.

Assista ao trecho da entrevista:

Saúde de Bolsonaro

Valdemar falou que a saúde do ex-presidente piorou. Ele foi internado hoje com crises de soluço e vômitos e vai passar a noite no hospital, em Brasília. "Ninguém na politica do Brasil foi tão humilhado quanto Bolsonaro", disse.

Eu vejo com muita preocupação a saúde do Bolsonaro. Não acredito que ele vá para a prisão fechada porque ele é um ex-presidente. Se for pra prisão fechada, Bolsonaro vai para 55% de aprovação

Sistema eleitoral

O líder do PL também admitiu que a empresa contratada pelo partido em 2022 não encontrou fraude no sistema eleitoral. Em 2022, o PL contratou um relatório com dados falsos sobre as urnas e ajuizou uma ação no TSE para pedir a invalidação dos votos.

Valdemar relatou que pediu que um técnico passasse a noite estudando o relatório. "Falei, passa a noite estudando isso, vocês me dizem amanhã cedo se tem prova [de fraude]. Não tinha", disse.

