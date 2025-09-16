Dólar volta a cair no Brasil com expectativa por corte de juros nos EUA

SÃO PAULO (Reuters) - Com o mercado de câmbio brasileiro em sintonia com o exterior, o dólar iniciou esta terça-feira em baixa ante o real, em meio à expectativa de corte de juros pelo Federal Reserve na quarta-feira.

Às 9h05, o dólar à vista cedia 0,27%, aos R$5,3075 na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,26%, aos R$5,3250.

Na segunda-feira, o dólar à vista fechou em baixa de 0,59%, aos R$5,3220, completando a quarta sessão consecutiva de perdas no Brasil.

O Banco Central fará às 11h30 leilão de até 40.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1º de outubro de 2025.

(Por Fabrício de Castro)