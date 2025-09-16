Topo

Dólar volta a cair no Brasil com expectativa por corte de juros nos EUA

16/09/2025 09h16

SÃO PAULO (Reuters) - Com o mercado de câmbio brasileiro em sintonia com o exterior, o dólar iniciou esta terça-feira em baixa ante o real, em meio à expectativa de corte de juros pelo Federal Reserve na quarta-feira.

Às 9h05, o dólar à vista cedia 0,27%, aos R$5,3075 na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,26%, aos R$5,3250.

Na segunda-feira, o dólar à vista fechou em baixa de 0,59%, aos R$5,3220, completando a quarta sessão consecutiva de perdas no Brasil.

O Banco Central fará às 11h30 leilão de até 40.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1º de outubro de 2025.

(Por Fabrício de Castro)

Notícias

