Topo

Notícias

Dólar abre em queda de 0,29%, a R$ 5,3250, em linha com exterior

São Paulo

16/09/2025 09h51

O dólar abriu esta terça-feira, 16, em queda de 0,29%, a R$ 5,3250 em linha com o mercado global um dia antes da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed). As apostas são de que o Fed anunciará na quarta-feira (17) o primeiro corte de juros do ano, enquanto, no Brasil, a expectativa é pela manutenção da taxa de juros, a Selic, em 15% ao ano. Contudo, os sinais da comunicação do Comitê de Política Monetária (Copom), a ser divulgado nesta quarta-feira, serão determinantes para o rumo do câmbio.

A cena política pode adicionar algum ruído ao longo do dia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva articulou com o presidente da Câmara, Hugo Motta, estratégia para barrar o avanço da proposta de anistia a Jair Bolsonaro e aliados. Apesar da pressão do PL, a avaliação é de que não há votos suficientes para aprovar o texto. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, pediu autorização ao STF para visitar Bolsonaro nesta quarta, em meio às tensões políticas e após o assassinato do ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes em Praia Grande, que levou o governo paulista a reforçar a segurança na Baixada Santista.

Na agenda do dia, destaque para a taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua, que ficou em 5,6% no trimestre encerrado em julho. O resultado foi equivalente ao piso das expectativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast. O intervalo das previsões ia de 5,6% a 6,0%, com mediana em 5,7%.

Também no radar dos investidores está a participação do ministro Fernando Haddad em evento do J. Safra, a partir das 9h30.

Nos EUA, os investidores repercutem os indicadores de vendas no varejo e produção industrial, que devem calibrar apostas para a trajetória de juros. O índice DXY - que acompanha as flutuações da moeda americana em relação a outras seis divisas relevantes - recua por volta de 0,2%.

Na segunda-feira, 15, o dólar à vista fechou em queda de 0,61%, a R$ 5,3217, o menor valor de fechamento desde 6 de junho de 2024 (R$ 5,2508). Nos últimos três pregões, a divisa acumula perda de 1,58%. O dólar futuro para outubro também recuou 0,58%, a R$ 5,3395.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Michelle reage após Janja pedir ética e posta vídeo em que ela xingou Musk

Catar e EUA estão próximos de acordo de defesa após ataque israelense em Doha

China dispara canhão de água contra navios filipinos no Mar do Sul da China

Robert Redford, lenda de Hollywood, morre aos 89 anos

Rainha Camilla, com sinusite, não comparecerá ao funeral da duquesa de Kent

Pentágono reprime postagens de tropas nas mídias sociais sobre Charlie Kirk

Norte-americanos acreditam que retórica política dura alimenta violência, mostra pesquisa Reuters/Ipsos

Cana/CTC: produtividade cai 1,6% em agosto no Centro-Sul e qualidade recua 2,9%

Robert Redford, lenda de Hollywood, morre aos 89 anos (New York Times)

PGR pede a condenação de integrantes do 'núcleo 3' da trama golpista

Jennifer Lawrence, Binoche e Farrell, estrelas do Festival de San Sebastián