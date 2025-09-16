Topo

Notícias

Dois suspeitos de assassinato de ex-delegado de SP são identificados

16/09/2025 19h50

A polícia identificou nesta terça-feira (16) dois suspeitos de matarem o ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo Ruy Fontes, morto a tiros na cidade de Praia Grande, na noite desta segunda-feira (15).

Em entrevista à imprensa, o secretário de Segurança de São Paulo, Guilherme Derrite, informou que um dos suspeitos foi identificado a partir de imagens de um segundo veículo usado pelos criminosos. Horas depois, em postagem em rede social, Derrite confirmou que um segundo suspeito também estava sendo procurado. 

Notícias relacionadas:

"Ontem todos viram o vídeo em que uma Hilux acompanha em uma espécie de perseguição o veículo do Dr. Ruy. Em determinado momento acontece um acidente, a colisão com o ônibus, e aquela brutal execução. O que não aparece nas imagens é que havia um segundo veículo, que foi identificado pelo sistema de monitoramento", explicou o secretário.

O veículo foi encontrado abandonado, o que permitiu a identificação dos dois suspeitos. Um deles já foi preso por roubo e tráfico de drogas quatro vezes. Uma das prisões ocorreu quando era menor de idade. 

"Após exames periciais em um dos veículos usados pelos suspeitos e no local do crime, dois envolvidos foram identificados e tiveram suas prisões temporárias solicitadas à Justiça. Um deles já possui passagens por tráfico de drogas e roubo. As forças de segurança seguem empenhadas em identificar todos os envolvidos e esclarecer o crime", informou a Secretaria de Segurança Pública, em nota, acrescentando que houve reforço do policiamento ostensivo com mobilização de unidades especializadas da Polícia Civil e do setor de inteligência da Polícia Militar.

Delegado Ruy Ferraz Fontes foi executado em Praia Grande (SP). Foto: Ruy Ferraz Fontes/Arquivo pessoal

Durante a entrevista, ocorrida no velório do ex-delegado, Derrite qualificou o crime como um atentado, se solidarizou com a família e agradeceu o apoio do Ministério Público e do Poder Judiciário "para dar resposta a esse crime covarde".

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou que o governo federal está à disposição das autoridades de São Paulo para colaborar com o esclarecimento do assassinato do ex-delegado-geral.

Segundo Derrite, o comando da Polícia Federal, em São Paulo e nacional, ofereceu ajuda na investigação, mas que neste momento há mobilização do aparato estadual de segurança para prender os criminosos.

* Com informações da TV Brasil

 

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

'Futuro melhor é possível': jovens dos EUA processam Trump por mudança climática

Câmara aprova em primeiro turno PEC da Blindagem que protege deputados de processos e prisões

Austrália e Papua-Nova Guiné adiam assinatura de tratado de defesa mútua

Palmeiras visita River pela ida das quartas de final da Libertadores

Após matar mãe em BH, filho jogou em casas de apostas online, diz delegada

Fadiga pode ter contribuído para queda de avião da Voepass, diz MTE

Câmara aprova em 1º turno texto-base da PEC da Blindagem

Motta diz que Eduardo líder é 'caso atípico', mas independe da presidência

Câmara aprova texto que dificulta denúncia criminal contra parlamentar

Colômbia foi o país mais perigoso para ambientalistas em 2024

Sentenciados por matarem seus pais, irmãos Menéndez têm novo julgamento negado