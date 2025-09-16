Moraes não negou existência de 'minuta golpista'; fala foi distorcida

Publicações nas redes sociais enganam ao insinuar que Alexandre de Moraes teria negado a existência da "minuta golpista" ao pronunciar seu voto no julgamento de Jair Bolsonaro (PL) e dos demais réus na semana passada.

As peças desinformativas retiram de contexto uma parte do voto do ministro do Supremo e a distorcem, dando a entender que Moraes estaria baseando seu voto em cima de provas inexistentes.

O magistrado comentou que a minuta teve várias versões e que isto "pouco importaria" para o processo, uma vez que qualquer uma delas já era suficiente para evidenciar o caráter golpista do seu conteúdo.

O UOL Confere considera distorcido conteúdos que usam informações verdadeiras em contexto diferente do original, alterando seu significado de modo a enganar e confundir quem os recebe.

O que diz o post

"A-lei-xandre de Moraes dizendo que pouco importa se a minuta apreendida era a minuta real do "plano golpista". Oiiii??? Isso só mostra que a minuta "do golpe" NÃO EXISTE e pra ele pouco importa. SOMOS TODOS BOLSONARO", diz o texto da publicação.

Por que é distorcido

Moraes falou que minuta existiu e teve diferentes versões. Em seu voto (aqui), o ministro explicou que, independentemente do modelo do documento, a ideia central era a mesma, com o intuito de aplicar um golpe de Estado: "Isso é muito importante porque várias vezes se colocou, inclusive pela defesa do réu Anderson Torres, 'essa minuta não é a mesma que aquela minuta'. Veja, aqui as testemunhas, tanto o Freire Gomes, quanto o Batista Júnior e o réu colaborador [Mauro Cid], mostram que foi ocorrendo uma evolução na redação das minutas. Mas o conteúdo golpista [era] sempre o mesmo. Então pouco importa, 'ah, a minuta que apreenderam na minha casa'. E o réu Anderson Torres teve a minuta apreendida na casa" (aqui e abaixo).

Documento previa prisão de autoridades e impedir a posse de Lula. De acordo com as investigações da Polícia Federal, o então presidente Bolsonaro elaborou um decreto que previa medidas como a prisão de Moraes e do ministro Gilmar Mendes, além de Rodrigo Pacheco, então presidente do Senado. A ideia seria impedir a posse de Lula como presidente e instaurar um estado de defesa (aqui). Em sua delação premiada, o ex-ajudante de ordens Mauro Cid afirmou que Bolsonaro recebeu e editou a "minuta golpista", além de discutir sobre o documento dentro do Palácio do Planalto com membros do governo (aqui e aqui).

Documentos previam estado de defesa e de sítio. Em janeiro de 2023, a PF encontrou uma versão do decreto na casa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça na gestão Bolsonaro, segundo a qual se previa a decretação de estado de defesa no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e a criação de uma comissão para apurar a legalidade das eleições presidenciais de 2022 (aqui). Em junho do mesmo ano, a PF encontrou no celular de Mauro Cid uma versão tratando da decretação de estado de sítio. Um documento semelhante foi achado na sede do PL em fevereiro de 2024 (aqui).

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão. Por 4 votos a 1, a Primeira Turma do STF condenou o ex-presidente pela trama golpista. Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin acompanharam o relator Moraes na definição da pena (aqui). Luiz Fux decidiu se abster, pois foi o único a votar pela absolvição de Bolsonaro (aqui). A defesa do ex-presidente considerou a pena "excessiva" e recorrerá da decisão (aqui).

Viralização. Um post no Instagram tem mais de 21 mil curtidas até hoje.

Este conteúdo também foi checado por Aos Fatos e Estadão.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

5 dicas para você não cair em fake news