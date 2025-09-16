Sanduicheira, ventilador, moedor: produtos da Cadence estão com 10% off
Se você está em busca de ventilador, moedor de café, churrasqueira elétrica ou sanduicheira, no Dia de Ofertas UOL é possível encontrar todos esses produtos da marca Cadence com 10% de desconto. Para aproveitar as ofertas, basta usar o cupom 10UOL.
Confira os detalhes de cada um dos produtos, feitos para facilitar o dia a dia nas tarefas domésticas:
- Mói 45 gramas de café
- Possui lâmina em aço inoxidável para bater até mesmo os grãos mais duros
- Tem tampa transparente que permite visualizar os grãos sendo moídos
- Possui potência de 140W e pés antiderrapantes
- Tem três velocidades e seis pás de 40 cm cada
- Possui oscilação 180° e promete cobertura de até 20 m²
- Permite o preparo de dois sanduíches ao mesmo tempo
- Possui chapa antiaderente e luz indicadora de funcionamento
- Tem alça isotérmica, trava de segurança e pés antiderrapantes que auxiliam na segurança durante o uso
- É indicada para quem tem pouco espaço em casa ou no apartamento e quer fazer churrascos, petiscos, espetinhos, hambúrgueres ou grelhados
- Possui grelha de 41 cm x 24 cm, com capacidade de preparar até oito hambúrgueres, segundo o fabricante
- Tem alças laterais para transportar e possui bandeja coletora de gordura
Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.