Sanduicheira, ventilador, moedor: produtos da Cadence estão com 10% off

Colaboração para o Guia de Compras UOL

16/09/2025 15h14

Se você está em busca de ventilador, moedor de café, churrasqueira elétrica ou sanduicheira, no Dia de Ofertas UOL é possível encontrar todos esses produtos da marca Cadence com 10% de desconto. Para aproveitar as ofertas, basta usar o cupom 10UOL.

Confira os detalhes de cada um dos produtos, feitos para facilitar o dia a dia nas tarefas domésticas:

  • Mói 45 gramas de café
  • Possui lâmina em aço inoxidável para bater até mesmo os grãos mais duros
  • Tem tampa transparente que permite visualizar os grãos sendo moídos
  • Possui potência de 140W e pés antiderrapantes
  • Tem três velocidades e seis pás de 40 cm cada
  • Possui oscilação 180° e promete cobertura de até 20 m²
  • Permite o preparo de dois sanduíches ao mesmo tempo
  • Possui chapa antiaderente e luz indicadora de funcionamento
  • Tem alça isotérmica, trava de segurança e pés antiderrapantes que auxiliam na segurança durante o uso
  • É indicada para quem tem pouco espaço em casa ou no apartamento e quer fazer churrascos, petiscos, espetinhos, hambúrgueres ou grelhados
  • Possui grelha de 41 cm x 24 cm, com capacidade de preparar até oito hambúrgueres, segundo o fabricante
  • Tem alças laterais para transportar e possui bandeja coletora de gordura

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.

