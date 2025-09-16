Sanduicheira, ventilador, moedor: produtos da Cadence estão com 10% off

Se você está em busca de ventilador, moedor de café, churrasqueira elétrica ou sanduicheira, no Dia de Ofertas UOL é possível encontrar todos esses produtos da marca Cadence com 10% de desconto. Para aproveitar as ofertas, basta usar o cupom 10UOL.

Confira os detalhes de cada um dos produtos, feitos para facilitar o dia a dia nas tarefas domésticas:

Mói 45 gramas de café

Possui lâmina em aço inoxidável para bater até mesmo os grãos mais duros

Tem tampa transparente que permite visualizar os grãos sendo moídos

Possui potência de 140W e pés antiderrapantes

Tem três velocidades e seis pás de 40 cm cada

Possui oscilação 180° e promete cobertura de até 20 m²

Permite o preparo de dois sanduíches ao mesmo tempo

Possui chapa antiaderente e luz indicadora de funcionamento

Tem alça isotérmica, trava de segurança e pés antiderrapantes que auxiliam na segurança durante o uso

É indicada para quem tem pouco espaço em casa ou no apartamento e quer fazer churrascos, petiscos, espetinhos, hambúrgueres ou grelhados

Possui grelha de 41 cm x 24 cm, com capacidade de preparar até oito hambúrgueres, segundo o fabricante

Tem alças laterais para transportar e possui bandeja coletora de gordura

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.