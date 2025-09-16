Dia de Ofertas UOL: mouse ambidestro sem fio faz sucesso e está com 25% off

Se você passa longas horas na frente do computador, o uso de um mouse sem fio é uma boa opção. No Dia de Ofertas UOL, o modelo M240 preto, da Logitech, está com 25% de desconto. Para isso, basta usar o cupom UOL10 no momento da compra.

Só no mês passado, ele registrou mais de mil compras no site da Amazon. Conheça o produto, o que diz quem comprou e os pontos de atenção a seguir:

O que diz a fabricante

Sem fio, funciona com Bluetooth. Não é preciso usar outros acessórios como dongle ou porta USB.

Clique com redução de 90% no ruído.

Design ambidestro e compacto.

Longo alcance: funciona a até 10 metros de distância do computador.

Bateria que promete até 18 meses de vida útil.

Disponível também na cor grafite, preto, branco e rosé.

Compatível com Windows, macOS, ChromeOS e Linux.

O que diz quem comprou

O mouse da Logitech tem mais de 7 mil avaliações com 4,8 estrelas (máximo de cinco). Os pontos positivos destacados pelos consumidores envolvem a conectividade, silêncio e praticidade no uso. Confira o que diz quem comprou.

[...] Foi a melhor compra dos últimos tempos! O mouse é maravilhoso demais! Conectou automaticamente assim que liguei, precisei apenas autorizar a conexão. [...] Ele é leve, ergonômico e completamente macio e silencioso. Estou encantada! Maiane L.

Esse mouse bluetooth é muito útil, porque eu não queria um mouse com aquela entrada USB, teria que comprar um adaptador para conectar ao tablet, então esse bluetooth me salvou! Importante: olhar a conectividade com outros aparelhos, na foto da parte de trás da caixa, é possível ver os aparelhos compatíveis. Eduarda Oliveira

Gente, que mouse é esse? Silencioso, leve, preciso e ainda com aquele design que combina com tudo! A conexão é rápida e sem frescura. Depois de usar esse aqui, decidi: vou montar meu altar Logitech. Perfeito pra quem trabalha o dia todo e não quer mais saber de mouse duro e barulhento. Helena Salomão

Ele é lindo, leve e confortável de usar. A precisão do sensor é excelente, garantindo movimentos suaves e rápidos. A conexão é estável e responde de imediato, sem travamentos. Os botões têm um clique macio e silencioso, transmitindo qualidade. O custo-benefício vale muito a pena para quem procura um mouse confiável e confortável. Mari Rios

Pontos de atenção

Outros consumidores criticaram o barulho da roda de scroll do mouse.

O mouse é perfeito em termos de maciez, resposta e tamanho. O único ponto negativo é que a roda de rolagem é barulhenta em comparação com outros modelos; caso alguém o utilize em um ambiente muito silencioso, pode incomodar um pouco. Se eu tivesse pesquisado mais e descoberto sobre esse barulho antes, não teria comprado, mas o clique é realmente suave e silencioso. Jaqueline

O botão scroll não é suave, exige força para conseguir o clique. Também não é silencioso quanto os botões laterais. Os demais itens atendem à expectativa. Thales

O mouse é uma gracinha, confortável, ergonômico, porém, com cerca de 1 mês de uso o scroll (rodinha) começou a travar e agora não serve para nada, ou seja, perdi uma das principais funcionalidades do mouse. Não recomendo. Rafael

