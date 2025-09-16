Topo

Notícias

É hoje! Dia de Ofertas UOL traz cupons exclusivos e descontos de até 58%

UOL
Imagem: UOL
do UOL

Do Guia de Compras UOL

16/09/2025 00h00

O Dia de Ofertas UOL já começou, com descontos e cupons exclusivos para os leitores do Guia de Compras UOL. Durante todo o dia de hoje (16), você pode aproveitar preços especiais em diversos produtos de marcas como WAP, Philips Walita, Oster, Dyson, Adidas, Quem Disse, Berenice? e Neutrogena.

Às 13h, teremos uma live shop com Evelyn B. Marques, no Canal UOL na TV e no YouTube, trazendo os destaques do evento. Clique aqui para ativar a notificação.

Veja a seguir alguns dos principais produtos, com descontos de até 58%. Para garantir o seu, adicione ao carrinho e insira o cupom promocional no campo indicado antes de concluir a compra.

Casa e Cozinha

Tênis

Beleza

Sex toys

Dia de Ofertas UOL

Hoje acontece a segunda edição do Dia de Ofertas, com descontos exclusivos para leitores do UOL. Acompanhe as novidades pelo Guia de Compras e ative a notificação da live no YouTube e no TikTok.

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Cadáveres "devorados por cães": ONG denuncia "massacre" de mais de 50 haitianos por gangues

Milei diz que "pior já passou" e anuncia aumentos nas aposentadorias, saúde e educação

Fortes bombardeios atingem Cidade de Gaza após visita de Rubio a Jerusalém

Sem citar Fux, PGR afirma que denúncia não é 'narrativa de fatos isolados'

Tom Brady e astros da NFL vão disputar torneio de flag football na Arábia Saudita

Trama golpista: PGR pede condenação de 8 kids pretos e um policial federal

Milei diz que "pior já passou" e anuncia aumentos nas aposentadorias, saúde e educação

Valdemar agora diz que não houve 'planejamento', mas 'movimento' de golpe

FastShop fecha acordo com MPSP e vai pagar R$ 100 milhões em multas

Ex-delegado-geral de SP demonstrou preocupação antes de ser assassinado: 'Sabem onde moro'

Derrite citou 'cenário de guerra' no litoral antes de morte de ex-delegado