Dia de Ofertas UOL: fones de ouvido da Lity estão com 15% de desconto

Fone de ouvido da Lity está com 15% de desconto com cupom exclusivo do UOL - Divulgação
Fone de ouvido da Lity está com 15% de desconto com cupom exclusivo do UOL Imagem: Divulgação
do UOL

Colaboração para o Guia de Compras UOL

16/09/2025 13h00

Gosta de ouvir música no caminho para o trabalho, na hora do estudo, para jogar ou quando está fazendo exercícios? No Dia de Ofertas UOL, os fones de ouvido e headphones da marca Lity estão com 15% de desconto para quem usar o cupom exclusivo HOMED5UOL.

Conheça os detalhes dos produtos que estão em promoção hoje e que podem te ajudar a ouvir sua música e seu podcast preferidos ou até assistir suas séries e filmes em qualquer lugar:

Possui cancelamento ativo de ruído;

Promete até 24 horas de uso contínuo ou 20 horas de reprodução de música com o cancelamento ativo de ruído ligado;

Tem porta de carregamento USB Tipo C e leva, em média, duas horas para carregar;

Possui microfone embutido.

Promete até 25 horas de uso considerando o case, que oferece três cargas completas;

Possui certificação IPX4, que garante resistência a respingos e suor;

Tem carregamento rápido, de uma hora;

Possui controles touch para mudar músicas, atender ligações ou ativar sua assistente de voz sem precisar tirar o celular do bolso;

