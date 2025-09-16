Topo

Quer trocar de TV? Modelos estão com até R$ 620 off com cupom exclusivo

Ofertas são para aparelhos com variadas tecnologias de imagem, como Mini LED e DLED Imagem: Getty Images
do UOL

Colaboração ao Guia de Compras UOL

16/09/2025 15h23Atualizada em 16/09/2025 15h23

Smart TVs estão com descontos de até 25% na segunda edição do Dia de Ofertas UOL, que acontece nesta terça-feira (16).

Selecionamos alguns dos melhores descontos a seguir, incluindo aparelhos de 50 a 75 polegadas, e diferentes tecnologias de imagem, como Mini LED, QLED e DLED.

É preciso utilizar os cupons sinalizados abaixo para finalizar o carrinho.

Dia de Ofertas UOL

Hoje acontece a segunda edição do Dia de Ofertas, com descontos exclusivos para leitores do UOL. Acompanhe as novidades pelo Guia de Compras e ative a notificação da live no YouTube e no TikTok.

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.

