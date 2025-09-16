'Para qualquer ocasião': tênis da Adidas tem desconto e sai por R$ 153

O Dia de Ofertas UOL traz a promoção de um tênis para quem busca versatilidade: o Adidas Courtblock, que é ideal para ir desde a academia até ocasiões mais formais com estilo. Com as icônicas listras, esse modelo está com desconto para os leitores do Guia de Compras UOL, custando R$ 152,99 na Netshoes.

Esse valor é válido ao adicionar o tênis no carrinho, inserir o cupom exclusivo "DESCONTOUOL" e concluir a compra. Descubra mais características do modelo e as avaliações de quem o comprou:

O que diz a Adidas sobre o tênis

Solado de borracha e cabedal em material sintético;

Estrutura interna macia para maior conforto;

Minifuros para mais respirabilidade;

Fechamento em cadarço;

Cano baixo;

Indicado para o uso no dia a dia;

Disponível em diferentes cores e tamanhos.

O que diz quem usou

O tênis tem mais de mil avaliações, com nota de 4,7 estrelas (de um total de cinco) na Netshoes. Os consumidores destacam o tamanho fiel à numeração e o bom acabamento.

Ótima escolha, meu namorado gostou muito. Confortável e tamanho fiel à numeração. Najara

Tênis com um ótimo acabamento, bem confortável e na medida. Tênis para qualquer ocasião. Alonso

Sapato é ainda mais bonito pessoalmente. Perfeito, comprei para presentear meu esposo. Lilian

O tênis é mais bonito pessoalmente que pela imagem. Vale a pena a compra, pra quem tem o o pé mais largo, esse vai servir bem. Everaldo

Pontos de atenção

Alguns clientes, no entanto, tiveram problemas com o conforto e tamanho. Confira os comentários avaliativos:

Apesar da aparência de confortável ele não é. Mas o tamanho atendeu a expectativa. Ednaldo

O tênis parece grande, mas por dentro é pequeno. A forma é estreita dos lados. Também achei muito duro. José Sarto

É um pouco apertado nos lados, como os outros já disseram, mas de resto é muito lindo e bem consistente. Dimis

Branco bem vibrante e o tamanho é bem justo. Se você tem o peito do pé alto ou gordo, indico pegar um número maior. Tiago

Dia de Ofertas UOL

No dia 16 de setembro acontece a segunda edição do Dia de Ofertas, com descontos exclusivos para leitores do UOL e uma live shop com Evelyn B. Marques. Acompanhe as novidades pelo Guia de Compras e ative a notificação da live no YouTube e no TikTok.

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.

*Com informações de texto publicado em 17/06/2025.