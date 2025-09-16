Dia de Ofertas UOL: confira todos os descontos da live

Está rolando hoje a segunda edição do Dia de Ofertas UOL. E se você está querendo economizar, já anota na agenda que a nossa live shop com as principais ofertas do dia vai ao ar às 13h no YouTube e TikTok do UOL e no Canal UOL da smart TV.

A live será comandada por Evelyn B. Marques e terá diversos produtos de diferentes categorias, como beleza, eletroportáteis e moda, com descontos de até 30%. Clique aqui para ativar a notificação.

Confira a seguir a relação completa dos produtos apresentados na live:

Dia de Ofertas UOL

Hoje acontece a segunda edição do Dia de Ofertas, com descontos exclusivos para leitores do UOL. Acompanhe as novidades pelo Guia de Compras e ative a notificação da live no YouTube e no TikTok.

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.