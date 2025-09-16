Topo

Notícias

Dia de Ofertas UOL: confira todos os descontos da live

do UOL

Do Guia de Compras UOL

16/09/2025 10h59

Está rolando hoje a segunda edição do Dia de Ofertas UOL. E se você está querendo economizar, já anota na agenda que a nossa live shop com as principais ofertas do dia vai ao ar às 13h no YouTube e TikTok do UOL e no Canal UOL da smart TV.

A live será comandada por Evelyn B. Marques e terá diversos produtos de diferentes categorias, como beleza, eletroportáteis e moda, com descontos de até 30%. Clique aqui para ativar a notificação.

Confira a seguir a relação completa dos produtos apresentados na live:

Dia de Ofertas UOL

Hoje acontece a segunda edição do Dia de Ofertas, com descontos exclusivos para leitores do UOL. Acompanhe as novidades pelo Guia de Compras e ative a notificação da live no YouTube e no TikTok.

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Tarcísio promete 'rigor da lei' para executores de Ruy Ferraz Fontes

Rubio visita sítio arqueológico de Jerusalém em apoio às reivindicações de Israel

Trump diz que Hamas estará "em grandes apuros" se reféns forem usados como escudos humanos

Morre Robert Redford, lenda de Hollywood

Litoral de SP vive escalada de violência desde morte de soldado da Rota e operações da PM

Processado por Trump, The New York Times denuncia tentativa de 'amordaçar' o jornalismo independente

Camada de ozônio 'está se recuperando' e deve se recompor até 2050, indica ONU

Ex-delegado morto em SP escapou de assalto e de pelo menos 4 atentados

Criticado por bolsonaristas, Valdemar recua de fala sobre planejamento de golpe: 'eu errei'

Processamento de soja em julho atinge 4,7 milhões de t, aponta Abiove

Ex-delegado disse em podcast que não tinha proteção: 'Vivo sozinho'