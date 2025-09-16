Quem são os membros do PCC presos pelo delegado Ruy Ferraz? Veja nomes

O ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Ruy Ferraz, morto ontem a tiros de fuzil em Praia Grande, era considerado um inimigo do PCC (Primeiro Comando da Capital) e foi responsável pela prisão de lideranças da facção.

O que aconteceu

Ruy Ferraz integrou por mais de 40 anos a Polícia Civil. Entre 2019 e 2022, ele exerceu o cargo de delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo. Ferraz era considerado um inimigo do PCC e tinha rivais até dentro da polícia.

A equipe de Ferraz indiciou líderes do PCC no início dos anos 2000 por formação de quadrilha. Por conta disso, os criminosos foram mandados para RDD (Regime Disciplinar Diferenciado) no CRP (Centro de Readaptação Penitenciária) de Presidente Bernardes, inaugurado em abril de 2002 para abrigar integrantes de facções criminosas.

Foi Ruy, também, quem divulgou os primeiros organogramas do PCC, com Marcola, Cesinha e Geleião no topo. Ferraz, durante muitos anos, recebeu ameaças de morte de integrantes do crime organizado.

O ex-delegado-geral também prendeu mulheres de líderes do PCC. Entre elas estão Aurinete Carlos Félix, casada com César Roriz Silva, o Cesinha, e Petronilha de Carvalho, esposa de José Márcio Felício, o Geleião, ambos fundadores do PCC e já mortos. As prisões ocorreram em meados dos anos 2000, quando ele era titular da Delegacia de Roubo a Bancos do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais).

Delegado já foi ameaçado de morte pelo PCC

Alta cúpula da facção havia determinado a morte do Ferraz em 2019. A denúncia do MP-SP (Ministério Público de São Paulo) veio à tona após líderes da facção deixarem o sistema prisional estadual. Um recado assinado por Marcola, encomendando a morte, foi encontrado pela Polícia Civil em uma residência na zona leste da capital paulista, à época.

Ex-delegado-geral foi jurado de morte após líderes da facção serem transferidos de presídio, segundo o MP-SP. Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, e outras 15 lideranças da cúpula do PCC cumpriam pena em Presidente Venceslau (SP) quando veio a ordem de transferência para o sistema federal — o que desagradou o comando. Desde então, a liderança nunca retornou ao estado.

A denúncia, assinada pela promotora Silvia Vieira Marques, apresentou três alvos da facção, incluindo Ferraz. A equipe dele indiciou todos os líderes do PCC no início dos anos 2000 por formação de quadrilha, o colocando como um dos principais inimigos do comando.

No curso das investigações, apurou-se que a ordem para efetuar os atentados contra os agentes públicos proveio de Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, maior liderança da facção, que se encontra preso

Ministério Público, em denúncia

Não se sabe se a facção tem relação com a morte do ex-delegado-geral. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. A polícia e a Guarda Civil seguem em investigando para encontrar os autores do crime.

Ação criminosa foi "coisa de quem sabe". Ao UOL, a desembargadora do TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo), Ivana David, não confirma que a morte foi fruto de encomenda do PCC, mas que os criminosos eram especializados nisso.

A gente não sabe se isso que aconteceu hoje faz parte dessa história que ele tem em combate ao crime organizado ou se eventualmente alguma situação lá, especificamente na Praia Grande, onde o PCC tem um domínio de anos. Então pode ser alguma coisa dele enfrentando o PCC agora lá na Praia Grande. A forma que o crime aconteceu, a forma de desembarque, a forma de contenção, é conduta de gente que sabe.

Ivana David

Em 2019, todos os citados com a missão de matar o ex-delegado-geral foram identificados e denunciados pelo MP-SP. Leia a íntegra das anotações encontradas:

Viemos através desse salva passar direção referente os trampos que foram passados a nossos irmãos do quadro disciplinar e ainda não foram concluídos. Em primeiro lugar, deixar claro que todas as missões que foram passadas para nossos irmãos são de interesse da família e não de interesse individual.



A sintonia geral vem cobrando o resultado dos trampos passados para nossos irmãos da zona leste e ABC contra os vermes que vem prejudicando o andamento dos trabalhos da família. Irmãos responsáveis: Lixo, Morto, Pita e Tito. Missão: Wagnão da DISE (Divisão de Investigações Sobre Entorpecentes) de São Bernardo do Campo.



Disciplina Cidade Tiradentes Irmãos responsáveis: Koringa, Mimo, Barata, Terere, Corintiano. Missão: delegado Ruy Ferraz Fontes. Apoio dos 14 Irmãos responsáveis: Oreia de Guaianazes, Jagunço Favoy, Irmão R, Casinha do Bonifácio. Missão: Investigador Saudo do prédio. Em cima dessa caminhada, a sintonia deixa ciente que se não foi concluída cada missão, a cobrança com nossos irmãos será à altura, pagando com a própria vida.



Deixando claro que os interesses do comando estão à frente de qualquer outro. Está determinado, que seja feito de bate pronto esses trampos. Um forte abraço a todos. Seguiremos incansavelmente. Sintonia Geral.

Carta manuscrita com ordem pela morte de Ruy Ferraz Fontes

Morto a tiros de fuzil

Ruy Ferraz foi morto a tiros de fuzil na noite de ontem em Praia Grande, na Baixada Santista. O crime aconteceu na avenida Doutor de Roberto de Almeida Vinhas, a poucos quilômetros da prefeitura da cidade, onde ele trabalhava.

Criminosos o perseguiram de carro até ele bater em um ônibus e desceram do veículo após o acidente, atirando contra ele em seguida. Imagens obtidas pelo UOL mostram o momento que o delegado tentar fugir dos atiradores em uma Hilux SW4 preta, perde o controle e é assassinado.

Mais de 20 disparos foram feitos em direção ao ex-delegado, segundo o atual delegado-geral de polícia de São Paulo, Artur Dian. Segundo ele, Ruy Ferraz foi atingido nos braços, pernas e no abdômen.

Autoria do crime ainda não foi descoberta, mas ex-delegado teve morte determinada pelo PCC em 2019. A informação consta em uma denúncia do MP-SP, que aponta Ruy como um dos três alvos da facção.

Ordem de morte contra Ruy foi emitida em "retaliação" às transferências de presídio, segundo o MP-SP. Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, e outras 15 lideranças da cúpula do PCC cumpriam pena em Presidente Venceslau (SP) quando chegou ordem de transferência para o sistema federal — o que desagradou o comando. Desde então, a liderança nunca retornou ao estado.

SSP lamentou a morte do delegado. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse "lamentar, com profundo pesar, a morte do delegado Ruy Ferraz, ocorrida nesta segunda-feira (15), em Praia Grande, vítima de um atentado no bairro Vila Mirim".

O carro usado pelos criminosos foi localizado pela polícia. No entanto, até o momento ninguém foi preso.

* Com informações de reportagem publicada em 15/09/2025.