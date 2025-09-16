Topo

Notícias

Declínio de campos maduros de petróleo e gás está se acelerando no mundo, diz IEA

16/09/2025 13h33

Por Seher Dareen

LONDRES (Reuters) - O declínio de campos maduros de petróleo e gás está se acelerando no mundo em meio a uma maior dependência de recursos de xisto e em alto-mar, afirmou a Agência Internacional de Energia (IEA, na sigla em inglês), esta terça-feira, o que significa que as empresas precisam investir mais apenas para manter a produção estável.

A IEA, que assessora os países industrializados, está sendo criticada pelo governo do presidente dos EUA, Donald Trump, por uma recente mudança de foco na política de energia limpa. Um relatório da agência de 2021 afirmou que não deveria haver nenhum investimento em novos projetos de petróleo, gás e carvão se o mundo levasse a sério o cumprimento das metas climáticas.

O relatório de terça-feira adverte que, sem o investimento contínuo nos campos existentes, o mundo perderia o equivalente à produção de petróleo combinada do Brasil e da Noruega a cada ano, com implicações para os mercados e a segurança energética.

"Apenas uma pequena parte do investimento em petróleo e gás upstream é usada para atender aos aumentos na demanda, enquanto quase 90% do investimento upstream anual é dedicado a compensar as perdas de fornecimento nos campos existentes", disse o diretor executivo da IEA, Fatih Birol, em um comunicado da AIE.

"As taxas de declínio são o elefante na sala para qualquer discussão sobre as necessidades de investimento em petróleo e gás, e nossa nova análise mostra que elas se aceleraram nos últimos anos."

Com base em dados de cerca de 15.000 campos de petróleo e gás em todo o mundo, a IEA afirmou que, após atingir o pico de produção, o declínio médio anual da produção foi de 5,6% para os campos de petróleo convencionais e de 6,8% para os campos de gás convencionais.

A interrupção dos investimentos no setor de upstream reduziria o fornecimento de petróleo em 5,5 milhões de barris por dia a cada ano, segundo a AIE, em comparação com pouco menos de 4 milhões de bpd em 2010. A cifra de 5,5 milhões de bpd é aproximadamente igual à produção do Brasil e da Noruega juntos.

O declínio do gás natural aumentou de 180 bcm para 270 bilhões de metros cúbicos por ano, segundo a AIE.

A IEA está em desacordo com o grupo de produtores, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, em relação ao seu relatório de 2021 e às suas previsões, que preveem uma transição energética relativamente rápida e um pico na demanda de petróleo até 2030.

A Opep, em um comunicado na terça-feira, criticou o relatório da IEA, dizendo que a agência não havia mencionado como seu relatório de 2021 e a previsão do pico da demanda de petróleo haviam desencorajado o investimento e contribuído para a incerteza sobre a demanda de longo prazo.

"Em contraste com a reviravolta da IEA sobre essa importante questão, a Opep tem defendido consistentemente investimentos oportunos no setor de petróleo para levar em conta as taxas de declínio e atender à crescente demanda", disse a Opep.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Fenaert sobre cassação da Jovem Pan: 'medida extrema e desproporcional'

Kane diz que enfrentar o Chelsea na Champions o motiva a 'jogar melhor'

Polícia identificou um dos envolvidos no assassinato de Ruy Ferraz Fontes, diz Derrite

Exposição na França revela dinamismo e resistência da cultura das periferias do Rio e de Paris

Trump anuncia que EUA e China chegaram a acordo sobre TikTok

Após revogação, Lewandowski recebe visto dos EUA para ir à ONU com Lula

Ouvidoria da Polícia cobra punição ágil e cautelosa por morte de Ruy Ferraz

Medvedev diz que "orçamento de guerra" de 2026 deve proteger gastos sociais da Rússia

Quem são os membros do PCC presos pelo delegado Ruy Ferraz? Veja nomes

Chefe da ONU chama ações em Gaza de horríveis e cita destruição sistemática

Não para de crescer? Ligre, o gigante híbrido de leão e tigre, passa de 3 m