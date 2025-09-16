'Sensação de alívio': testamos creme para pele sensível da Creamy; confira

Não façam isso em casa, mas, por uma questão de preferência pessoal, eu costumo usar sabonetes muito mais adstringentes do que minha pele precisa. O resultado? Um rosto vermelho e com aquela sensação de pele "repuxada". Nessas horas, só um hidratante que alivie a vermelhidão e não deixe a pele melecada resolve a situação.

Um dos meus favoritos para esses momentos é o Creamy Skincare Calming Cream. Confira a seguir o que achamos do produto:

Desenvolvido para peles sensíveis e com tendência à vermelhidão, ele acabou virando solução para um problema que eu mesma criei —mas que não diminui em nada o quanto gosto do resultado.

O que mais gostei

Creme para pele sensível da Creamy Imagem: Rafaela Polo/UOL

Textura leve. Como é um gel-creme, o produto é extremamente leve, quase como passar uma água hidratante no rosto. Ideal para quem não gosta de cosméticos encorpados.

Absorção rápida. Por ser leve, some da pele em segundos, sem deixar sensação grudenta.

Sem perfume. Ótimo para quem tem alergias e precisa evitar ativos desnecessários —um ponto positivo para quem tem pele sensível.

Rende bastante. Uma gota já cobre quase todo o rosto. Vale aplicar pouco de início e ir construindo camadas conforme a necessidade.

Reduz a vermelhidão. No meu caso, causada por excesso de sabonete adstringente, mas o efeito calmante é imediato e traz muito conforto.

Pontos de atenção

Não é para quem precisa de hidratação profunda. O resultado do uso do produto é leve. Se a sua pele exige maior poder hidratante, melhor recorrer a outros cremes.

Quem vai gostar

Quem tem pele sensível e procura um hidratante de qualidade por um bom preço provavelmente vai adorar o Calming Cream. Ele é leve, ajuda a amenizar a vermelhidão e proporciona uma sensação quase terapêutica de alívio após a aplicação.

Mas atenção: se você tem algum problema dermatológico específico, o ideal é consultar um médico antes de usar. Só ele poderá indicar o produto mais adequado para a sua pele.

