'Crime organizado tem memória', diz procurador sobre morte de ex-delegado

O assassinato do ex-delegado Ruy Ferraz mostra como o PCC mantém uma lógica de vingança e planejamento de longo prazo, avaliou Márcio Sergio Christino, procurador de Justiça, no UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

O caso, que lembra ataques anteriores a autoridades em São Paulo, revela o grau de sofisticação do grupo e sua capacidade de mobilizar recursos mesmo anos após conflitos diretos.

Esse não é um crime de hoje; é do passado. Isso mostra que o crime organizado tem memória. Há um precedente, que foi a morte de Ismael Pedrosa [ex-diretor do Carandiru] em 2005 com o mesmo modus operandi. Então não é novidade.

O PCC rompeu agora uma nova fase, após ficar em contenção. O grupo voltou a praticar ações criminosas desse tipo, ou seja, o homicídio e o assassinato de autoridades. Precisamos perguntar agora quem será o próximo.

O modo como foi executada a ação é de um profissionalismo ímpar. Ou seja: há uma equipe tática, isso é evidente. é um estudo tático e as pessoas eram muito bem treinadas na execução das suas ações. Esse tipo de ação envolve também um planejamento prévio que inclui vigilância do local onde a pessoa trabalha e hábitos da pessoa visada. Márcio Sergio Christino, procurador de Justiça

Para Christino, o PCC só conseguiu executar a ação porque mobilizou muitos recursos e pessoas, algo fora do alcance de criminosos comuns.

Somente uma organização criminosa poderia fazer isso, com o objetivo e a mobilização de recursos que foram usados para executar essa ação. As digitais do PCC estão por todas as partes e ele não precisaria de motivo para matá-lo. O Ruy sempre foi uma pedra no sapato e foi o mais bem sucedido combatente contra o PCC. Márcio Sergio Christino, procurador de Justiça

'Estado não protege ninguém', diz Christino sobre ameaças do PCC

Christino relata que o Estado falha gravemente na proteção de autoridades ameaçadas pelo crime organizado; ele afirma que a resposta oficial é informal e depende de recursos próprios ou da solidariedade de colegas.

O Estado deveria, mas não protege absolutamente ninguém. Não dá nada.

Pela primeira vez contarei um episódio que aconteceu comigo. No começo dos anos 2000, houve uma notícia de que o Marcola teria determinado minha morte e a de um colega que trabalhava comigo. Ele me disse para contarmos isso ao procurador-geral. Respondi que seria uma perda de tempo, mas fomos até lá.

O procurador nos disse para falar com o assessor militar. Fomos conversar com ele e meu colega disse que havíamos sido ameaçados. Ele disse: 'você tem carro blindado?' Meu amigo respondeu 'tenho'. Ele virou para mim e perguntou a mesma coisa. E eu não tenho carro blindado. Ele bateu no meu ombro e falou: 'compra um'. Foi isso. Márcio Sergio Christino, procurador de Justiça

