Crédito do Trabalhador: aprenda a pedir empréstimo consignado do FGTS

Trabalhadores registrados em carteira agora podem contratar empréstimos utilizando parte do saldo do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) como garantia, por meio do programa chamado Crédito do Trabalhador.

Como funciona o empréstimo vinculado ao FGTS?

Funcionários contratados pelo regime CLT têm a possibilidade de aderir a essa nova linha de crédito. O modelo foi criado pelo governo federal como uma alternativa para ampliar o acesso a financiamento. O pedido é feito de forma digital, exclusivamente pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou em bancos credenciados.

Ao informar o valor pretendido, o sistema apresenta diferentes propostas — em formato semelhante a um leilão — permitindo que o trabalhador escolha a opção mais adequada, levando em conta juros e prazo de pagamento.

As parcelas são descontadas automaticamente pelo eSocial, limitadas a 35% da remuneração mensal. De acordo com o governo, isso garante taxas menores em comparação às cobradas em consignados convencionais. Após a contratação, o acompanhamento do contrato pode ser feito diretamente pelo aplicativo.

É possível comprometer até 10% do saldo do FGTS como garantia e, em caso de demissão, a multa rescisória de 100% pode ser destinada à quitação do débito. Caso o trabalhador troque de emprego, o contrato não sofre alterações.

A administração da iniciativa ficará sob responsabilidade do Comitê Gestor das Operações de Crédito Consignado, que poderá propor ajustes e definir o limite de juros aplicáveis.

Quem já possui consignado com desconto em folha pode migrar o contrato para essa nova modalidade desde 25 de abril. Um dos focos principais do programa é reduzir o risco de superendividamento.

A alternativa também é considerada vantajosa para substituir dívidas mais caras, como cartão de crédito rotativo. Segundo Leticia Camargo, da Planejar (Associação Brasileira de Planejamento Financeiro), o crédito com FGTS pode ajudar a quitar pendências em cheque especial ou empréstimos pessoais. Ela reforça que, em situações de imprevisto sem reserva de emergência, essa modalidade é mais indicada do que outras existentes no mercado.

Porém, a linha de crédito não é a mais recomendada para aposentados que continuam trabalhando e já possuem margem consignável pelo benefício do INSS. Nesses casos, o consignado vinculado à aposentadoria costuma ser mais vantajoso, por ter juros menores que o consignado via CLT.

Antes de contratar, é fundamental observar o CET (Custo Efetivo Total), que mostra o valor real da dívida. Leticia alerta: "É preciso cuidado para não comprometer excessivamente o orçamento. O crédito pode ser útil para financiar um imóvel, mas não vale a pena se for apenas para cobrir despesas cotidianas."

Como acessar a Carteira de Trabalho Digital?

Para utilizar o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital é necessário ter cadastro no Gov.br. O processo é o seguinte:

Acesse o portal Gov.br e informe os dados solicitados (CPF, nome completo, data de nascimento, nome da mãe e estado de nascimento); Responda a cinco perguntas sobre sua trajetória profissional; Após a validação, será gerada uma senha provisória, que deve ser alterada no primeiro acesso; Com o cadastro concluído, a carteira ficará disponível no app (para Android e iOS) ou pelo site https://servicos.mte.gov.br/

.A versão digital é emitida automaticamente. Segundo a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, qualquer cidadão com CPF já possui uma Carteira de Trabalho Digital ativa. Quem nunca teve vínculo formal verá apenas seus dados de identificação civil.