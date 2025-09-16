Topo

Make das Meninas Superpoderosas está com cupom de oferta exclusivo

do UOL

Colaboração para o Guia de Compras UOL

16/09/2025 11h00Atualizada em 16/09/2025 11h02

A marca Quem Disse, Berenice? ativou nosso lado nostálgico com o lançamento de uma linha de maquiagem inspirada nas Meninas Superpoderosas. São 18 itens (entre batons, lip oils, delineadores, paleta de sombras e produtos de skincare) que prometem enlouquecer as fãs da animação.

Alguns itens fazem parte do Dia de Ofertas UOL e estão com uma condição especial: utilizando o cupom OFERTASUOL para finalizar o carrinho, você tem 5% de desconto e ainda leva mimo em compras acima de R$ 99. Confira a seguir nossas impressões após testarmos os produtos da linha:

O que gostamos

Durabilidade. Sou apaixonada por blush —é o item que mais uso no dia a dia. Estou usando o dessa linha há quase um mês e já o testei em diversas situações, de dias chuvosos a calor intenso. Ele resistiu muito bem a todas elas. Além de altamente pigmentado, fixa na pele por longos períodos. Os delineadores também têm excelente fixação: esfreguei os olhos e nada borrou.

Facilidade de aplicação. Tanto os delineadores quanto os lip oils, sombras e blushes são fáceis de aplicar. O aplicador do lip oil, por exemplo, é muito confortável nos lábios. E, como os produtos são bem pigmentados, basta um leve toque para transferi-los à pele.

Cores dos delineadores. Os tons verde, rosa e azul dos delineadores são lindos, divertidos e vibrantes. Assim como as personagens do desenho, eles deixam a maquiagem superestilosa.

Rafaela - Rafaela Polo/UOL - Rafaela Polo/UOL
Rafaela Polo usando as maquiagens da linha da Quem Disse, Berenice? das Meninas Superpoderosas
Imagem: Rafaela Polo/UOL

Textura do hidratante. O hidratante da linha tem uma ótima fragrância e absorve muito rapidamente na pele. Basta uma pequena quantidade para você atender o rosto todo e ter um bom resultado.

O que não gostamos

Textura do balm. Apesar de serem uma graça e virem com um chaveiro com das personagens, os balms não vêm com aplicador. Por terem uma textura muito cremosa, a aplicação fica complicada, acaba melecando a mão e não é prático para usar fora de casa.

Cores da paleta. Apesar de bem pigmentadas, as cores da paleta poderiam ser mais alegres. Entendo que a inspiração veio dos vilões do desenho, mas, para combinar melhor com os delineadores, tons mais vibrantes fariam mais sentido.

Para quem indicamos

Para quem quer se divertir com a maquiagem ou é fã das Meninas Superpoderosas. As cores são versáteis, funcionam tanto no dia a dia quanto em produções noturnas. Mas sejamos honestas: o charme está mesmo na ousadia.

Vale a pena ter essa coleção para relembrar a infância e se jogar nas combinações criativas. Com opções que vão dos tons neutros aos mais ousados, a linha agrada a todos os estilos —mas minha dica é: arrisque-se.

Com informações de matéria publicada em 03/07/2025

