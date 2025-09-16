Topo

Contingente de desempregados desce ao 2º menor nível da série, diz IBGE

Rio

16/09/2025 13h02

O mercado de trabalho colecionou recordes positivos no trimestre terminado em julho. A população ocupada renovou o nível recorde da série histórica iniciada em 2012, subindo a 102,437 milhões de pessoas. Ao mesmo tempo, a população desempregada desceu ao segundo menor contingente já registrado, para 6,118 milhões de pessoas em busca de uma vaga, nível mais baixo desde o trimestre terminado em dezembro de 2013, quando essa população somava 6,100 de indivíduos nessa condição.

Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A taxa composta de subutilização da força de trabalho caiu a 14,1%, a mais baixa da série iniciada em 2012.

