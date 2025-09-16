Topo

Consórcio de Oracle e Silver Lake controlará 80% do TikTok nos EUA, diz WSJ

16/09/2025 17h53

(Reuters) - As operações da TikTok nos Estados Unidos serão controladas por um consórcio de investidores que inclui Oracle , Silver Lake e Andreessen Horowitz, de acordo com uma estrutura que os EUA e a China estão finalizando, informou o jornal Wall Street Journal nesta terça-feira, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

Uma nova empresa será criada para operar o TikTok, com investidores norte-americanos detendo uma participação de aproximadamente 80% e acionistas chineses detendo o restante, segundo a reportagem. A empresa também terá uma diretoria dominada por norte-americanos, com um membro designado pelo governo dos EUA.

Os usuários atuais do aplicativo serão solicitados a mudar para um novo aplicativo, que a TikTok criou e está testando, informou o jornal.

A Reuters informou em julho que o TikTok estava se preparando para lançar um aplicativo independente para usuários dos EUA, que deve operar em um algoritmo e sistema de dados separados de seu aplicativo global.

A Oracle lidará com os dados dos usuários em suas instalações no Texas, disse o WSJ, acrescentando que, embora os EUA e a China ainda estejam trabalhando nos detalhes do possível acordo, os termos podem mudar.

A TikTok, a Oracle, a Silver Lake e a Andreessen Horowitz - também conhecida como a16z - não responderam imediatamente aos pedidos de comentários da Reuters.

O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou nesta terça-feira um decreto adiando a aplicação de uma lei de 2024 que exige a alienação da propriedade chinesa da TikTok até 16 de dezembro.

Ele também anunciou um acordo entre os EUA e a China para manter o TikTok operacional no país.

(Reportagem de Juby Babu na Cidade do México)

